США загнали Кремль в его же ловушку 5.02.2022, 9:59

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Администрация Байдена искусно расставила капкан.

Администрация Джо Байдена расставляет один политический капкан за другим и Россия с упорством, достойным лучшего применения, в них попадает. Кремль попытался переиграть всех, но в итоге переиграл только сам себя.

Об этом пишет Planeta press.

Так, вечером 26 января посол США в России Джейк Салливан лично доставил в Министерство иностранных дел РФ письменные ответы на требования по так называемым «гарантиям безопасности». В Москве боялись, что слишком сильное и страшное НАТО поглотит «братскую» Украину, которая и без того якобы угрожает России. При этом источники The Washington Post сообщают, что в Вашингтоне рекомендовали не обнародовать текст этих ответов.

Россия в своей традиционной манере устами главы МИД Сергея Лаврова заявила, что публикация была бы правильной. Видимо в Кремле уже потирали руки, полагая, что Штаты могут чего-то опасаться. Но западные стратеги оказались просто на высоте и тексты ответов США и НАТО появились в испанском издании El País. В Государственном департаменте уже открестились от причастности к сливу, но признали аутентичность документов. Да, это не американские СМИ, но Испания член Североатлантического Альянса и в число симпатиков России не входит. И с трудом верится, что слив произошел за спиной Вашингтона. Но охотно верится, что с его согласия. Многие недооценивают роль Испании в нынешней ситуации. Пока все считают самолеты с оружием из США и Великобритании, Мадрид направил в Черное море несколько кораблей ВМФ и перебросит истребители на базу в Болгарию для поддержки сил НАТО в регионе. Да и европейскую дипломатию возглавляет бывший министр иностранных дел Испании Жозеп Боррель, который назвал Россию «старым врагом Европы».

Итак, по данным El País, ответ НАТО напечатан на четырех страницах, а США — на пяти. Ответ Альянса во многом выглядит декларативным и не содержит каких-либо сенсационных пунктов. Если кратко и по сути: желание мира, готовность к переговорам, отказ от компромиссов по принципиальным вопросам (расширение путем принятия Украины, Грузии и Молдовы).

А вот ответ США куда интереснее. Для начала было указано, что это именно Россия нарушила доверие и «бросила вызов основным принципам глобальной и евроатлантической архитектуры безопасности». Однако в Вашингтоне готовы продолжать переговоры в формате Россия-НАТО, включить новые виды ядерных систем в дальнейшие соглашения по контролю над вооружениями, рассмотреть дополнительные меры по предотвращению инцидентов с Россией на море и в воздухе. Готовы Штаты обсуждать и вопросы безопасности в их российской интерпретации.

Но два пункта этого ответа буквально загнали Россию в глухой угол. Квинтэссенцией ответа США стала готовность начать диалог о контроле над вооружениями только в обмен на вывод войск и так называемых «миротворцев» из Крыма, Приднестровья, Южной Осетии и Абхазии. Это условие Вашингтона разрушает все мечты Путина торжественно в свете софитов и телекамер подписать какой-нибудь ракетный договор, как это сделали Рональд Рейган и Михаил Горбачев в 1987 году. Кремлю не просто напомнили, что он оккупант, но и указали, что про Молдову и Грузию никто не забыл. Байден поставил Путина перед выбором, в котором любое решение будет проигрышным.

Кроме того, США согласились допустить российские инспекции к объектам ПРО в Румынии в обмен на осмотр российских объектов. Красоту этой игры переоценить невозможно. Штаты демонстрируют свою открытость, одновременно показывая полный деструктив Кремля. Россия очень беспокоилась из-за наличия на базах в Румынии американских многоцелевых крылатых ракет Tomahawk. Якобы они могут быть направлены на объекты в РФ. Эти «озабоченности» Кремля по поводу румынской базы выглядят еще более карикатурно, если знать характеристики ракет данного семейства. Прежде всего хочется отметить, что они могут быть выпущены с самолетов, а также стартовать с наземных видов транспорта, кораблей и подводных лодок. Кроме того, дальность полета при подводном пуске составляет 1 тыс. км, а при наземном — до 2500 км. Ракеты летят на дозвуковой скорости и почти незаметны для средств ПРО, поскольку высота полета относительно низкая, а траектория полета учитывает рельеф местности. Ракета Tomahawk, выпущенная, например, из Берлина, успешно поразит любую цель в Москве. Не нужно забывать и о базах НАТО в Эстонии и Латвии. Этих ракет там, скорее всего, нет, но они есть на вооружении Шестого флота США, в зону ответственности которого входит и Балтийское море. Таким образом, отсутствие данных ракет на территории именно базы в Румынии никак не меняет ситуацию.

При этом совершенно очевидно, что Россия на условия США не согласится и будет гордо держать ворота своих военных баз на замке. А что за воротами? Может гиперзвуковые ракеты из «путинских» мультиков, а может и ржавый оружейный металлолом, который помнит Брежнева. Москве придется выбирать между откровенным позором или имитацией военной тайны.

Кремль в своих попытках вернуть статус сверхдержавы открыл ящик Пандоры. Запад унизил Путина, выставив его закомплексованным неадекватным слабаком, который живет в параллельной реальности, способен только терроризировать соседей и выдвигать неадекватные требования всему миру. Вишенкой на торте стало сравнение России с лисой в курятнике в исполнении госсекретаря Энтони Блинкена и спикера Белого дома Джен Псаки. По их мнению, Москва выглядит лисой, которая залезла на крышу курятника и кричит, что боится кур. Пока еще обитателей Кремля сравнивают с хищниками. Но все идет к тому, что следующее сравнение будет с обитателями курятника.

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