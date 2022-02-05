Рабочий Брестского театра кукол «оскорбил» Лукашенко 5.02.2022, 10:38

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Белорус напомнил диктатору, в чем его подозревают авторитетные международные расследователи.

В Бресте суд вынес незаконный приговор 50-летнему монтировщику сцены Брестского театра кукол. Александра Щигеля признали «виновным» в «оскорблении» Лукашенко в TikTok, сообщает правозащитный центр «Весна».

Мужчину обвиняли по ч. 1 и 2 ст. 368 УК. Согласно материалам дела, он оскорбил Александра Лукашенко тем, что в двух видео назвал его виновным в «совершении преступления, предусмотренного 139 УК «убийство», а также использовал в его адрес «оскорбления» и ненормативною лексику. Видео были опубликованы на странице брестчанина в TikTok, где у него более тысячи подписчиков.

К слову, Александр Щигель является инвалидом 2-й группы. До суда он находился на свободе под подпиской о невыезде.

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