Врач Соловей: Минздрав пытается синей изолентой заделать метровую дыру в корпусе ниже ватерлинии 3 5.02.2022, 12:21

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В Беларуси постоянно требуется подвиг медиков.

Телеграм-канал "Белые халаты" опубликовал текст врача акушера-гинеколога Станислава Соловья:

По щучьему велению студенты (даже не интерны) научились проводить экспертизу временной нетрудоспособности и выдавать больничные, а заодно и самостоятельно лечить.

• Поликлиника будет работать и в выходные дни (странно, что не 24/7).

• Отменить “дни встречи выпускников.

• Ставить covid “на глаз”.

• И конечно же — “Без паники”.

И прочие прекрасные идеи от самого лучшего Минздрава в мире, который является предметом зависти всех правительств мира.

А, и забыл, у нас всего-то тысячи 4-5 заболевших.

А теперь в обратном порядке.

Получается, что 4-5 тысяч заболевших в сутки (при невысоком показателе госпитализации заболевших) парализовали здравоохранение всей страны, заставив привлечь на работу студентов, и не просто привлечь, а сделать их врачами без должной подготовки и с непонятной ответственностью, перевести поликлиники на ежедневную работу, убрать необходимость лабораторного подтверждения covid (хотя тут признаки логики есть).

И это — отлично подготовленная система здравоохранения, которая справляется с covid лучше всех в мире и к нам уже стоит очередь тех, кто хочет перенимать передовой опыт у нашего Минздрава (но наверное визы получить не могут или купить билет в Белавиа не получается).

Без паники — тут согласен, если до этого не умерли, то как нибудь выживем.

Не то что бы сильно новая ситуация: у Минздрава все хорошо, врачи не вылезают с работы, люди пытаются как-то выжить, в общем, никогда такого не было — и вот опять.

Ставить covid на глаз - идея неплохая при ее правильной интерпретации. Если дома подтверждённым соvid болеет один человек и с типичной клиникой заболели остальные члены семьи, то тестировать смысла нет. Но почему-то мне кажется, что это перерастет в “у вас, ОРВИ, если за неделю не пройдет — приходите, сдадим тест”. Интересно посмотреть, как изменится статистика по covid с таким нововведением (хотя на самом деле абсолютно до лампочки, какая цифра придет в голову Минздраву, все равно - вранье).

Отменить дни встречи выпускников, вы серьезно? Это же по сути встреча в баре или ресторане небольшой компании, может все же лучше ввести карантин в школах или запретить все массовые мероприятия? Разумеется, речь не идет о стендапах заслуженных пенсионеров, там вируса никто не видит, значит его там и нет. Пока действия Минздрава выглядят как попытка заделывать синей изолентой метровую дыру в корпусе корабля ниже ватерлинии.

Про студентов писать не хочется, “иногда не до законов”, к черту обучение в университете, интернатуре и вообще.

Раз партия сказала, что вы готовы, значит вы готовы. Правда непонятно, кто будет отвечать в случае нанесения вреда здоровью, ведь поверить, что все шестикурсники справятся с такой задачей и не допустят фатальных ошибок трудно, ведь тут даже не применим термин “врачебная ошибка”, т.к. студент - не врач. Значит применима статья 335 УК “незаконное врачевание”? В общем, "работайте братья" теперь девиз и Минздрава, и фиг с законами и здравым смыслом...как и с людьми тоже.

А вот про работу поликлиник хочется написать чуть подробнее.

Неужели даже с учетом “усиления” из медуниверов, в ней достаточно кадров? Хватает медсестер и врачей? Или по старой советской традиции: сдохните, раз партия херню утворила, а после этого генералам от медицины медалек отсыпят, за героический подвиг.

Я могу понять подвиг медиков в 2020 году на фоне новой ранее неизвестной болезни. А теперь? А теперь это просто бездействие, даже скорее преступление чиновников, которое вынуждены сейчас исправлять простые медики работая 24/7 без выходных.

2 года уже весь мир борется с covid, отработаны механизмы сдерживания заболевания, но только в Беларуси постоянно требуется подвиг медиков, потому что те, кто должен принимать адекватные решения по сдерживанию пандемии, заняты тем, что увольняет медиков за их гражданскую позицию, проводят массовые мероприятия, отменяют масочный режим и даже заставляют снимать предупреждение о том, что маска — эффективный способ борьбы с распространением covid. А, забыл, ещё раздают звания и медальки всем, у кого нет совести, мозгов и собственного достоинства.

Вот и выходит, что каждая новая волна covid в нашей стране приводит к параличу системы здравоохранения, смертям и нечеловеческой работе медиков. Потому что подхалимство и хвалебные оды вождю сейчас более важная задача, чем выполнение своих профессиональных обязанностей.

P.S.: А кто там бил себя в грудь и заявлял, что сам пойдет лечить Covid, так может хотя бы чиновников от медицины отправить подрабатывать в поликлиники? Или их знания и умения ниже, чем у шестикурсников?

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