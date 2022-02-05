Bild опубликовал «план-путч» Путина по захвату Украины 24 5.02.2022, 10:57

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Насколько он реалистичен?

Немецкая газета-таблоид Bild со ссылкой на данные разведки опубликовала разработанный российскими властями план на период после предполагаемого вторжения на Украину.

По информации издания, он включает несколько этапов:

Первая стадия — захват городов. После победы над украинскими войсками российская армия планирует подчинить себе крупнейшие населенные пункты. Для этого в украинских городах начнут свою активную деятельность уже находящиеся в них лояльные Москве политики и сотрудники спецслужб, задачей которых будет «установить пророссийское руководство» и «договориться о передаче» этих городов России. После этого все крупные города «мирным путем» перейдут под контроль Москвы.

После капитуляции городов начнется вторая стадия: власти России создадут «народную раду» вместо Верховной рады, украинского парламента. В новом законодательном органе будут работать «так называемые представители, ранее выбранные российскими спецслужбами». После этого будет создано подконтрольное России правительство.

На третьем этапе новое правительство объявит в стране чрезвычайное положение и «создаст лагеря, куда отправят украинцев, отказавшихся сотрудничать [с Россией]». «Пророссийское руководство», по данным издания, будет подавлять любое сопротивление, при этом за образец могут быть взяты действия белорусских властей после протестов в этой стране.

Итогом всех этих действий будет формирование на Украине «полицейского государства», которое должно будет «создать условия для общенационального референдума по присоединению к России». В результате Россия планирует создать новое «союзное государство», состоящее из России, Украины и Беларуси, утверждает Bild.

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