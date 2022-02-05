«Это как переклеивать наклейки Интеграл на мониторы Acer» 3 5.02.2022, 11:34

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Экономист разоблачил «инновации» лукашистов.

Экономист Сергей Чалый проанализировал, что не так со «своим IT», представленным руководством НАН на встрече с Лукашенко:

— В качестве примера ему продемонстрировали беспилотный БелАЗ. Лукашенко заявил, что этот продукт, начиная от программного приложения, разработан на БелАЗе, мол, в Академии наук подтвердили: «Это все мы сделали», — прокомментировал аналитик недавние события. — Фокус состоит в отличии БелАЗа от конкурентов — Caterpillar, Komatsu и т.д., которые тоже выпускают сейчас вот такую беспилотную или управляемую дистанционно технику.

Но они это делают in-house, сами. Белорусский БелАЗ нет. У него есть подрядчик. Это российская фирма VIST Robotics. Их решение — модульное, оно годится к любому самосвалу. Это русская разработка.

А Академия наук просто говорит Лукашенко то, что он хочет слышать: то есть, «у нас тоже есть инновации». Но за этим выдается перекраска чужого. Это как когда-то на мониторы Acer наклеивали «инновационные» наклейки Интеграл для телевизоров «Горизонт».

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