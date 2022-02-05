Яблок, капусты и лука в Беларуси осталось «на три дня»? 5 5.02.2022, 11:59

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Введены ограничения на вывоз этих продуктов из страны.

Правительство ввело ограничения на вывоз из Беларуси отдельных товаров. В их число попали лук, белокочанная капуста и яблоки. Причем речь идет как отечественные, так и импортные товары. Их вывоз возможен только по разовой лицензии МАРТ. Об этом сообщает пресс-служба Совмина. Примечательно, что на этой неделе премьер-министр Роман Головченко заявлял, что на внутреннем рынке достаточно овощей, а цены на них регулируются.

Ограничения вводят на 3 месяца после официального опубликования постановления правительства. Пока документ не обнародован.

При этом ограничения не распространяются на товары, которые вывозят в страны ЕАЭС, а также другие государства для оказания международной гуманитарной помощи. Также новшество не касается товаров, которые идут через Беларусь транзитом (речь про поставки, начальная точка которых — государства за пределами ЕАЭС, а конечная — как страна этого союза, так и другое государство).

МАРТ сообщает, что ограничения заработают с 7 февраля, передает Sputnik. «Мы берем под контроль вывоз продукции из-за роста цен в странах-соседках, чтобы обеспечить внутренний рынок и наших граждан», — заявил глава МАРТ Алексей Богданов.

В ведомстве уточняют, что запрет на вывоз этих позиций может быть продлен и до полугода.

На этой неделе — 1 февраля — премьер-министр Роман Головченко заявлял, что на внутреннем рынке Беларуси достаточно овощей, а цены регулируются.

«У нас никогда не было дефицита в производстве овощей. По некоторым позициям выращиваем в десятки раз больше, чем нужно внутреннему рынку, например картофеля — в 13 раз. У нас есть стабилизационные фонды. Президент в прошлом году поручил облисполкомам, которые являются держателями стабфондов, заложить продукцию под стопроцентную потребность внутреннего рынка. Это было сделано. Остальное будет вывозиться на экспорт», — заявлял Роман Головченко.

Напомним, в Беларуси с 26 января ввели «потолок» по отпускным ценам производителей, а также по розничной стоимости некоторых отечественных овощей и яблок. Среди этих позиций оказались в том числе репчатый лук и белокочанная капуста. Госрегулирование цен на овощи вводят на фоне того, что в 2021 году они оказались в лидерах по подорожанию. Это как раз свежая белокочанная капуста, лук репчатый, свекла, морковь, картофель.

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