Визит Путина в Пекин: усмирит ли агрессора китайская «тихая дипломатия» 3 5.02.2022, 12:14

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Главная интрига Олимпийских игр в Китае.

В Пекине начались зимние Олимпийские игры. «Китай сделает все возможное, чтобы дать миру благоустроенные, безопасные и замечательные Игры», — в своем видеообращении на церемонии открытия 139-й сессии Международного олимпийского комитета (МОК) подчеркнул руководитель КНР Си Цзиньпин. Правда, зимние олимпийские соревнования, проходящие под красноречивым лозунгом «Вместе за общее будущее», омрачены вынужденными ограничениями из-за пандемии коронавируса, историей с китайской теннисисткой Пен Шуай, обвинившей в сексуальном насилии бывшего высокого чиновника. А также дипломатическим бойкотом и заметным напряжением в мире, пишет «ZN».

В декабре прошлого года президент США Джо Байден объявил о дипломатическом бойкоте Олимпиады-2022 в знак протеста против притеснений мусульманских меньшинств в Синьцзян-Уйгурском регионе. К Соединенным Штатам открыто присоединились несколько союзников — Австралия, Канада, Великобритания и Литва, а Новая Зеландия, Нидерланды и еще несколько стран сделали это из-за пандемии. И хотя по масштабам и серьезности такая демонстрация несогласия несравнима с периодом американо-советского противостояния и не влияет на возможность спортсменов участвовать в Играх, это наложило неприятный отпечаток на стремление китайской власти проиллюстрировать величие страны проведением грандиозного спортивного действа.

Летние Олимпийские игры 2008 года стали своеобразной церемонией выхода Китая на международную арену как большой экономической мощи, а также важным поводом к пробуждению национальной гордости. Символично, что обе Олимпиады — тогдашняя и нынешняя — сопровождались обвинениями в нарушении прав человека. В прошлый раз это касалось подавления массовых протестов тибетцев. Однако феерическое проведение спортивного действа, а после и успешное преодоление глобального финансового кризиса, который взорвался через месяц, помогли нивелировать негатив вокруг Китая и укрепить его позиции на международном уровне. Кроме того, во внешней политике США доминировала стратегия «привлечения» Китая, а его «мирный подъем» в перспективе должен был вывести на путь либерализации.

На этот раз Китай принимает олимпийские соревнования в статусе уже признанной глобальной мощи, способной громче и увереннее реагировать на критику в свой адрес, но наделенной новым бременем внешних и внутренних проблем. Замедление экономики страны, старение населения, а также рост международной критики из-за нарушения прав человека в Гонконге и Синьцзяне и агрессивная внешняя политика китайской дипломатии на фоне усиления американо-китайского противостояния требуют сильных имиджевых действий от китайского лидера, планирующего быть переизбранным в этом году на третий срок.

В этой ситуации зимние Олимпийские игры призваны не только улучшить международную репутацию КНР, но и поразить внутреннюю аудиторию, которая должна получить еще один повод для гордости от достижений страны на пути к «китайской мечте о большом омоложении китайской нации». Но если внутри страны китайская пропаганда способна создать благоприятный информационный профиль для своих граждан, то на международном уровне избавиться от негативного контура восприятия нелегко.

Китайская власть неоднократно призывала Соединенные Штаты и их союзников не политизировать Олимпиаду, а иностранных спортсменов предупредила, что не потерпит протестов во время Игр. Член олимпийского оргкомитета КНР Ян Шу подчеркнул: олимпийцы не должны говорить ничего, что «противоречит олимпийскому духу, особенно против китайских законов и правил». В свою очередь, международные правозащитные группы посоветовали участникам Игр воздерживаться от критики Пекина, потому что неизвестно, сможет ли Международный олимпийский комитет защитить их в случае возникновения проблем с китайской властью.

Однако международный дипломатический бойкот, к которому призвали США, не получил широкой поддержки и проиллюстрировал современное состояние международных отношений, когда многие страны стараются хеджировать в условиях американо-китайского противостояния. Так, Южная Корея не откликнулась на этот призыв, однако послала низшего по уровню чиновника — спикера парламента, а не президента или премьер-министра. Как и Таиланд — его представляет младшая сестра короля принцесса Сириндхорн.

Тем временем президент близкого союзника США Польши Анджей Дуда решил лично поддержать своих спортсменов. Кстати, государства Европейского Союза так и не смогли преодолеть разногласия внутри организации и выработать общее видение посещения Игр в Китае. Так что позиция ЕС оказалась размытой, а некоторые страны не отважились озвучить свое отношение, хотя их официальные представители не замечены в списках высокопоставленных гостей, обнародованных МИД КНР.

Зато в Китае собрались все пять президентов Центральной Азии и большинство лидеров Ближнего Востока — стран, где очень мало или практически не развиты зимние виды спорта. К примеру, Туркменистан, как и Катар и ОАЭ, не принимают непосредственное участие в зимних Олимпийских играх, а Саудовская Аравия дебютирует, послав одного лыжника. Поэтому присутствие высоких должностных лиц этих государств расценивается в большей степени как политический жест, направленный на укрепление отношений с КНР, и возможность лично продемонстрировать поддержку Си Цзиньпину.

Хедлайнером события, как и ожидалось, стал российский президент Владимир Путин, который приехал в Китай как личный гость Си Циньпина. По решению спортивного арбитражного суда, российские спортсмены не могут участвовать в международных соревнованиях под национальным флагом до 16 декабря 2022 года. В частности в Олимпийских и Паралимпийских играх и любых чемпионатах. Россияне тем временем могут выступать под нейтральным флагом до получения отрицательных допинг-проб после окончания запрета. Ограничения также распространяются на президента России, всех членов правительства страны, включая заместителей министров, депутатов Госдумы и Совета Федерации.

Визит Путина в Пекин проходит на фоне угрозы вторжения России в Украину. Зимние игры-2022 породили непринужденную параллель: вслед за Олимпиадой-2008 в КНР и зимними Играми-2014 в РФ произошло российское вторжение в Грузию и Украину соответственно. Поэтому в мире заговорили о вероятности широкомасштабной военной операции России после проведения олимпийских соревнований. Некоторые СМИ даже обнародовали информацию из неназванного источника, что якобы Си Цзиньпин попросил Владимира Путина не начинать эскалацию конфликта во время зимних Олимпийских игр в Пекине. МИД Китая назвал это попыткой «очернения и провокации российско-китайских отношений» и вбить клин между соседями.

КНР акцентирует на неизменности и последовательности своей позиции в отношении Украины. Однако в последнее время в его риторике все больше прослеживаются узнаваемые российские нарративы. В частности о том, что расширение НАТО является олицетворением блоковой политики, а безопасность одной страны не должна достигаться за счет безопасности других. Кроме того, Китай был единственной страной среди членов СБ ООН, поддержавшей позицию РФ о нецелесообразности вынесения вопросов о ситуации вокруг Украины на открытое обсуждение. Как подчеркнул его представитель, то, что сейчас крайне необходимо, — это тихая, а не мегафонная дипломатия.

Что ж, у китайского руководства есть возможность реализовать «тихую дипломатию» и использовать «олимпийский дух» во время нынешнего визита Путина. Тем более что в своем недавнем телефонном разговоре с министром иностранных дел КНР Ван И госсекретарь Энтони Блинкен просил власть страны воспользоваться своим влиянием на Москву для достижения дипломатического решения проблемы. Бесспорно, вдобавок к обнародованному списку протокольных задач, лидеры двух стран будут обсуждать и глобальные вопросы, в частности проблемы нынешних российско-украинских отношений.

Надежды, что позиции этих двух выйдут за рамки противостояния с США даже в вопросах, касающихся военного конфликта и претензий России к выбору суверенного и независимого государства, очень невысоки. Однако дальнейшие действия России в отношении Украины, независимо от поведения Китая, наложат на него большую российскую тень. Ведь у крупных событий большие ассоциации. Хочется надеяться, что Олимпиада-2022 не будет связана с очередным российским военным вторжением.

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