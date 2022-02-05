Стало известно, почему на дорогах Минска образовалась повышенная «ямочность» 4 5.02.2022, 12:30

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Ответ чиновников вряд ли устроит водителей.

Генеральный директор ГПО «Горремавтодор Мингорисполкома» Денис Глинский 4 февраля заявил, что по сравнению с аналогичным периодом предыдущей зимы в столице объем ямочного ремонта вырос на 30 %. И сказал, почему.

По его словам, «увеличение ямочности связано с частыми перепадами температуры с положительной на отрицательную и обратно, которыми отличается нынешняя зима».

«Такая погода наиболее губительна для дорожного покрытия. Ведь попадая даже в минимальную трещину, талая вода замерзает и расширяет ее, превращая в выбоину», — передает его слова госагентство «Минск-Новости».

Также Глинский сказал, что «на все разрушения дорожные службы стараются оперативно реагировать». А «для дальнейшего ускорения работы объединение проводит процедуру закупки 10 котлов для литых асфальтобетонных сетей. Три из них уже опробуют».

Кстати, летом 2021 года несколько раз размывало новый мост, который даже не успели открыть. Глава Гродненской области Владимир Караник связал это с травой.

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