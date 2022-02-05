Йенс Столтенберг отверг ультиматум Китая и России 5 5.02.2022, 12:33

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Генсек НАТО объяснил, почему Альняс будет расширяться.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отверг общие требования Китая и России по поводу дальнейшего не расширения НАТО на восток. Он отметил право стран самим решать вопросы собственной безопасности, сообщает nv.ua.

«Речь идет не о расширении НАТО, а об уважении права любого суверенного государства выбирать свой путь, включая то, хотят ли они принадлежать к Альянсу или нет. НАТО никогда не принуждало другие страны входить в Альянс. Но многие страны через демократический процесс принимали, что они должны быть частью НАТО», — сказал Столтенберг.

Он отметил, что расширение НАТО за прошедшее десятилетие позволило распространить свободу и демократию.

«Страны Центральной и Восточной Европы присоединились к Альянсу, количество его членов почти удвоилось со времен завершения холодной войны, что позволило распространить свободу и демократию в Европе. Так что речь идет об уважении суверенного выбора независимых государств, о невозвращении к сферам влияния, когда крупные государства решают, что именно меньшие могут делать, а что нет», — подчеркнул генсек.

В пятницу, 4 февраля, президент России Владимир Путин встретился в Пекине с лидером Китая Си Цзиньпином. Они подписали общее заявление, в котором призвали Запад «отказаться от идеологизированных подходов холодной войны», призвали НАТО исключить расширение Восточного фланга, осудили формирование блоков безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе и раскритиковали трехсторонний оборонный пакт AUKUS между США и Великобританией и Австралией.

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