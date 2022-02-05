США узнали о планах России провести учения с использованием ядерного оружия 14 5.02.2022, 12:57

5,266

Время маневров скорректировано в связи с возможным вторжением в Украину.

Американские военные и разведка полагают, что Россия планирует в феврале провести масштабные учения с применением ядерного оружия, пишет Financial Times со ссылкой на источник в Конгрессе США.

Издание отмечает, что это будет предупреждением НАТО не вмешиваться, если президент РФ Владимир Путин решит вторгнуться в Украину, сообщает nv.ua.

По словам собеседника FT, о планах Путина провести ядерные учения рассказали председатель Комитета начальников штабов, генерал Марк Милли и директор национальной разведки Аврил Хейнс 4 февраля во время выступления в Палате представителей за закрытыми дверями.

В материале отмечено, что Россия обычно проводит учения с использованием ядерного оружия. Они включают в себя испытания межконтинентальных баллистических ракет с земли, моря и воздуха. Но США считают, что Путин решил перенести их на начало года, чтобы продемонстрировать силу, если он прикажет своим военным продолжать вторжение в Украину.

В США считают, что оптимальным временем для российского вторжения будет середина февраля — конец марта, пишет FT.

«Проведение учений, совпадающих с вторжением, станет мощным напоминанием НАТО о мощности крупнейших в мире ядерных сил Москвы», — отмечает издание.

По данным Федерации американских ученых, Россия имеет в своем запасе чуть менее 4500 ядерных боеголовок.

«Это было бы невероятно провокационным и зловещим посылом, если бы они сделали это одновременно с вторжением в Украину», — сказала эксперт из ядерного оружия из Гудзонского институт в Вашингтоне Ребекка Гайнрихс.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».