В Беларуси могут резко подорожать товары из зарубежных интернет-магазинов 2 5.02.2022, 13:01

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Власти вводят новый НДС.

В Беларуси с 1 июля вводят НДС для иностранных компаний и ИП, которые занимаются электронной продажей товаров. Новшество предусмотрено изменениями в Налоговый кодекс. Из-за этого для белорусов могут подорожать товары, которые они заказывают на зарубежных интернет-площадках. К примеру, на AliExpress, пишет zerkalo.io.

С 1 июля вводят обязанность по исчислению и уплате НДС иностранными организациями и индивидуальными предпринимателями, которые занимаются онлайн-продажей товаров. В Минфине ранее поясняли, что новшество вводят, чтобы выровнять условия налогообложения товаров, которые продают на территории Беларуси. «В настоящее время белорусские магазины уплачивают НДС при реализации товаров, а иностранные продавцы при электронной дистанционной продаже товаров не являются плательщиками НДС», — уточняли в Минфине. Стандартная ставка НДС в Беларуси составляет 20%.

— Это касается всех тех интернет-магазинов, которые осуществляют реализацию То, что вы покупаете на AliExpress, то что вы покупаете на цифровой платформе Wildberries, с 1 июля они должны платить налог на добавленную стоимость в бюджет нашей страны, так как конечным потребителем их товаров являетесь непосредственно вы как физическое лицо. Вы потребляете эти товары на территории нашего государства. Поэтому с 1 июля они должны будут уплачивать налоги при осуществлении такой торговли на территории Республики Беларусь, — пояснили в МНС журналисту как физлицу.

В Минфине ранее поясняли, что плательщикам такого налога нужно стать на учет в налоговой и уплачивать НДС в бюджет нашей страны. Как ожидается, это позволит пополнить госбюджет примерно на 40 миллионов рублей в год.

Lamoda: «Изменения нашей компании не коснутся»

Наш журналист как физлицо поинтересовался у интернет-магазина Lamoda, будет ли компания повышать цены на товары для покупателей в Беларуси из-за введенного НДС. В компании ответили, что налоговые новшества, которые вводят с 1 июля, их не затронули.

— Компания Lamoda в Беларуси зарегистрирована как самостоятельный интернет-магазин, и осуществляет свою деятельность на территории страны. Иностранным интернет-магазином мы не являемся, поэтому данные изменения нашей компании не коснутся, — уточнили в компании. В Беларуси зарегистрировано юрлицо «Мода с доставкой».

В МНС пояснили, в каких случаях компаниям не нужно будет платить НДС, который вводят с 1 июля.

— Тут зависит от того, как организована торговля, как идет поставка товара, здесь важно учитывать эти нюансы. Если они будут продавать непосредственно через свою платформу этот товар, то налог должен быть уплачен, — уточнили в МНС. — Если есть зарегистрированное юридическое лицо в Беларуси и торговля идет через это юрлицо, то они и так платят этот налог. Только чуть по-другому.

Подорожают ли товары с Aliexpress?

Скорее всего, да.

Пока неизвестно, как будут взимать НДС, если им обложат иностранные компании и ИП. Не исключено, что наши чиновники могут поступить по примеру литовцев. Напомним, с 1 июля в Литве отменили льготный НДС на товары, купленные на зарубежных интернет-магазинах, стоимостью до 22 евро. Это сразу же отразилось на розничных ценах. Такие площадки как Aliexpress НДС сразу же стали включать повышенный НДС в стоимость товара.

Напомним, в Беларуси действуют ограничения по посылкам из-за границы: их стоимость не должна превышать 22 евро, а ее вес — 10 килограммов.

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