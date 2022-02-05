9 из 10 производителей «икры», продающейся в Витебской области, не существуют 3 5.02.2022, 13:15

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В Беларуси продается фейковая российская икра от фейковых производителей.

Инспекторы Госстандарта проверили российскую лососевую икру и другие рыбные консервы, которые продаются на ярмарках в Витебской области. Нарушения выявлены в 10 из 10 случаев. А самое жесткое: оказалось, что 9 из 10 изготовителей, указанных на этикетках, не существуют в природе, сообщает euroradio.fm.

— Как оказалось ООО "Персей", "Сахал", ООО "Сальмоникс", ООО "Сахалин Порт", ООО "Сахалинская икра", ООО "ЯкутРыб", ООО "Дельта", ООО "13", ООО "Жемчужина Камчатки" на самом деле нет. Они были либо ликвидированы несколько лет назад, либо сведения о них отсутствовали в Едином государственном реестре юридических лиц и Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей, размещенных на официальном сайте Федеральной налоговой службы России, – комментирует начальник Витебской областной инспекции Госстандарта Оксана Мурашкевич.

Дальше — больше. Госстандарт выяснил, что местами в банках с этикетками "Икра лососевая" и вовсе не икра. Испытания четырех наименований "икры лососевой зернистой" показали, что ни один из образцов не содержал ДНК лососевых видов рыб. Название консервы недостоверно и вводит потребителя в заблуждение.

"Икра" запрещена к реализации и ввозу на территорию Беларуси.

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