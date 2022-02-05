В Жлобине на БМЗ свирепствует коронавирус 5.02.2022, 13:21

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Работникам предприятия разрешили оставаться дома без больничного до трех дней.

В Жлобине на Белорусском металлургическом заводе вспышка коронавируса. На 3 февраля по заводу зарегистрированы более 300 пациентов с подтвержденным COVID-19. Об этом сообщила начальник медсанчасти БМЗ Светлана Зак, передает БелТА.

В связи с этим гендиректор предприятия подписал приказ, по которому работник может остаться дома без больничного до трех дней с сохранением 80% заработка. Уйти на такой больничный работник может по решению руководителя структурного подразделения с учетом производственной обстановки.

31 января в Минздраве заявили, что в связи с болезнью работники могут до трех дней оставаться дома без предоставления больничного, но если на это даст разрешение работодатель. При этом в Минтруда сообщили, что решение об оплате такого больничного может быть предусмотрено коллективным договором, другими локальными правовыми актами организации. Однако исключением здесь являются бюджетные организации.

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