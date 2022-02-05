Игра в «Чапаева»
- Telegram-канал «СерпомПо»
- 5.02.2022, 13:23
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Россия напоминает боксера, который лихо начал, но теперь загнан в угол.
Пройдут годы и десятилетия, когда нынешние опасные маневры вокруг Украины уйдут в прошлое: напишут воспоминания участники, заговорят свидетели, откроются архивы.
Тогда станет понятной реальная подоплека информации, которую время от времени выдают Соединенные Штаты, рисуя сценарии возможного вторжения нашей страны в Украину, поиска повода и его информационного обеспечения. Действительно ли наши специалисты по «гибридной войне» придумывали варианты с «распятыми мальчиками»?
Сегодня министр Лавров сказал:
«Я тут читал, смотрел в интернете какие-то заявления госдепартамента о том, что Россия готовит фейковые видео с якобы атакой украинских военнослужащих на Донбасс. Ну, я не знаю, бредовость такого рода измышлений, а их с каждым днем становится все больше, очевидна любому мало-мальски опытному политологу».
Это точка зрения, слишком простодушно подаваемая публике. Пережал с небрежностью, тем самым обнажил беспокойство.
Потому что Соединенные Штаты добиваются одного: как в известной Лаврову с советских времён детской игре «Чапаев» выбивают точными ударами черные шашки противника с доски, оставляя его с пустыми руками, лишая фактора неожиданности, обезоруживая.
И, между прочим, инициатива в информационном противостоянии на стороне США, потому что постоянно оправдываются представители российского дипломатического ведомства.
В этой психологической, пропагандистской войне они, словно боксер, лихо начинавший (движение войск к границам, ультиматум), но затем потерявший темп, загнанный в угол, закрывшийся перчатками от летящих в него ударов. Наши дипломаты твердо работают «вторым номером», «бьют по хвостам» событий, сидят в глубокой обороне.
То, что подумают внутри России, в данном случае неважно – значение имеет мировое общественное мнение.
Что-то разладилось в российской пропагандистской машине – стала чихать, кашлять, будто поразил ее ковид, стала двигаться рывками, останавливаться посреди дороги.
Telegram-канал «СерпомПо».