Белорусские биатлонисты заняли шестое место в смешанной эстафете на Олимпиаде 2 5.02.2022, 14:04

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На предыдущих играх в Пхенчхане результат у белорусской команды был чуть лучше.

Белорусские биатлонисты Динара Алимбекова, Анна Сола, Никита Лобастов и Антон Смольский заняли 6-е место в смешанной эстафете на Олимпийских играх. Золото у команды Норвегии, серебро завоевала команда Франции, бронзу - россияне, сообщает корреспондент БелТА.

Стартер белорусской эстафетной команды олимпийская чемпионка Динара Алимбекова пришла на первый огневой рубеж второй и, допустив один промах на "лежке", убежала на второй круг седьмой. На стрельбу из положения стоя Алимбекова снова прибежала второй и снова использовала один дополнительный патрон. Динара Алимбекова завершила свой этап на третьей позиции, отстав от лидера норвежки Марте Ройселанн на 31,2 сек. Принявшая эстафету Анна Сола при стрельбе лежа промахнулась трижды, а на "стойке" при сильнейших порывах ветра заработала два штрафных круга. К финишу своего этапа она пришла шестой с отставанием от нового лидера француженки Жюли Симон на 53,4 сек., отправив на дистанцию Никиту Лобастова. Стреляя лежа, белорус был безупречен, а вот на "стойке" был вынужден использовать два дополнительных патрона. На заключительный этап лидер мужской белорусской команды Антон Смольский ушел шестым, уступая лидировавшему россиянину Александру Логинову 47,2 сек. На двух огневых рубежах белорусский биатлонист промахнулся по два раза и в итоге завершил гонку на 6-й позиции. Время сборной Беларуси - 1 час 08 мин. 00,2 сек.

Олимпийское золото буквально на последних сантиметрах дистанции вырвал норвежец Йоханнес Бе, опередивший француза Кентена Фийон Майе и россиянина Эдуарда Латыпова. Результат сборной Норвегии, в которой также выступали Марте Ройселанн, Тириль Экхофф и Тарьей Бе, - 1 час. 06 мин. 45,6 сек. Французы отстали всего на 0,9 сек., россияне уступили чемпионам 1,5 сек.

Расписание остальных стартов пекинской Олимпиады:

7 февраля - женская индивидуальная гонка.

8 февраля - мужская индивидуальная гонка.

11 февраля - женский спринт.

12 февраля - мужской спринт.

13 февраля - мужская гонка преследования; женская гонка преследования.

15 февраля - мужская эстафета.

16 февраля - женская эстафета.

18 февраля - мужской масс-старт.

19 февраля - женский масс-старт.

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