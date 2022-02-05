«Мы едины»: Блинкен вслед за Джонсоном опубликовал видеоролик в поддержку Украины 5.02.2022, 14:22

Глава Госдепа опубликовал его на своей странице в Tвиттере.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен вслед за премьером Британии Борисом Джонсоном разместил видеоролик в поддержку Украины, сообщает "УНИАН".

Глава Госдепа опубликовал его на своей странице в Twitter.

The United States, our allies, and our partners stand united with Ukraine. Together, we urge Russia to de-escalate and resolve this situation diplomatically. The territorial integrity and sovereignty of Ukraine must be protected. pic.twitter.com/eJSE3J0BFM — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) February 4, 2022

"Соединенные Штаты, наши союзники и партнеры едины с Украиной. В то же время мы призываем Россию к деэскалации и урегулированию ситуации дипломатическим путем. Территориальная целостность и суверенитет Украины должны быть защищены ", - написал Блинкен в комментарии к видео.

В 40-секундном ролике изображены представители стран-союзниц и приведены их цитаты на поддержку Украины с призывами к РФ о немедленной деэскалации.

Ранее Борис Джонсон записал короткий ролик из Киева, где 1 февраля состоялась встреча главы британского правительства с украинским президентом Владимиром Зеленским. В течение 1,3 минуты Джонсон рассказывает британцам об угрозе полномасштабного нападения России на Украину и шагах правительства Британии по сдерживанию действий Кремля.

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