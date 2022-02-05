Эпоха слепоты 1 Андрей Никулин, Facebook

5.02.2022, 14:50

Андрей Никулин

Кто в итоге является истинными врагами, агентами, предателями и русофобами?

Нынешняя эпоха останется в памяти поколений надолго, как пример удивительной слепоты и упорного принятия решений, губительных для настоящего и будущего нашей страны. Реальность все чаще и настоятельнее сигнализирует об истинных болевых проблемных точках кризисами и конфликтами в Закавказье, Центральной Азии и на Северном Кавказе.

Последние чеченские события наглядно демонстрируют, что никакого решения местных проблем не случилось и в случае любых сложностей в Москве страна снова окажется лицом к лицу со своевольной, независимой республикой, чьи амбиции подкреплены двумя десятками лет обильного и регулярного финансирования.

В Закавказье несколько тысяч российских миротворцев, размещенных там без тяжелого вооружения, стали фактическими заложниками двух враждующих сторон, ни одна из которых не считает конфликт законченным.

Центральная Азия регулярно и активно демонстрирует, что в ближайшем будущем вместе с Афганистаном станет катализатором кризисов регионального масштаба, которые неизбежно затронут и Россию.

К этому можно добавить активно доделывающий свою атомную бомбу Иран, атомные же эксперименты Кима-внука, турецкие реваншистские мечты об империи и медленное, но непреклонное затягивание России в китайскую долговую и технологическую воронку.

Это уже не осторожные звонки, это рев сигнализации, который демонстрирует неполадки у нас самих и в нашем ближайшем окружении, а что делаем мы — как пресловутые шахтеры накидываем ватники на датчики и продолжаем долбить украинский угольный пласт, наплевав на взрывоопасную смесь воздуха с газом, растекающуюся вокруг и готовую рвануть от первой искры.

Продолжая упорный и бессмысленный конфликт с единственным географическим, политическим и экономическим направлением, с которым у нас не было никаких проблем, претензий и рисков конфронтации. И от которого только и стоит ждать помощи в случае конфликтов с не в пример буйными и амбициозными южными соседями.

Здесь только пугающая и необъяснимая слепота и порочная цепь усугубляющих наше положение действий, которые привели Россию от блаженного забытья и покоя середины нулевых к череде нынешних и будущих проблем.

Очевидно, что главная причина противостояния с Западом не абстрактная военная угроза, а страх проникновения в страну западных идей сменяемости и подотчетности народу власти, независимости правосудия, свободы собственности и прав человека — то есть не угроза для России, но риски для текущего режима. За невозможностью и неприличностью открыто заявить свои претензии и желание править народом как верными холопами, и приходится употреблять ложные тезисы о военной эскалации.

Но пытаясь уклониться от мнимых западных рисков, мы неизбежно приближаем риски реальные, со стороны тех родившихся игроков «многополярного мира», о появлении которого мы так мечтали. Для которых мы только распадающаяся, дряхлеющая недоимперия с огромным наследством, поле для пантюркистского, неоосманского, исламистского, великокитайского и прочих экспериментов.

Тем более, что в пароксизме паранойи все боеспособные силы оказались стянуты к западным границам, оголив огромные пространства страны.

Игры негодных «геополитиков» за последнее десятилетие лишили нас реальных партнеров и союзников, экономического роста, привели к социальному и эпидемическому кризисам. Они приведут в итоге и к масштабному кризису самого государства, существование которого будет поставлено под вопрос.

И именно те, кто продолжает раскачивать маятник имперского реваншизма и призывает к еще большему противостоянию с Западом и веселым победоносным походам в украинские степи, приближают конец России, как страны.

И кто здесь в итоге является истинными врагами, агентами, предателями и русофобами? Те, кто пытается предотвратить грядущий крах, или те, кто из безумия или корысти хотят его приблизить?

Андрей Никулин, Facebook.

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