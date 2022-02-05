Вокруг «Беларуськалия» закручивается крайне любопытная игра Telegram-канал «Ник и Майк»

5.02.2022, 14:57

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Поле для маневра у синепала резко сузилось.

Итак, ситуация с транзитом калия. Руководство «Беларуськалия» во главе с Головатым до последнего не верило в то, что Литва перекроет транзит. Сначала половину января все (во главе с Головатым) активно болели ковидом после неудачных новогодних посиделок.

Затем вместо работы и поиска альтернатив предпочли надеяться и верить. Верили до даже несмотря на то, что документы от литовской стороны были получены заранее. В итоге 1 февраля Солигорск встретил в полнейшей панике.

С одной стороны, остановка нужна, так как все последние месяцы пытались перевыполнить план любыми способами, забивая на ремонты. С другой стороны, остановка выработки может привести к нехорошим последствиям для состояния лавы. Ее нужно вырабатывать, чтобы избежать внештатных ситуаций.

Наиболее подробное описание того, что сейчас происходит на «Беларуськалии» - в посте стачкома. Кроме того, нужно вспомнить, что от закупок отказалась «Яра». Также доходят сведения, что отдельные страны также перестают закупать беларусский калий – например, Южная Корея.

Кажется, что пока основной маршрут – это Украина. Во всяком случае несколько поездов в начале феврали ушло именно в Одессу и Николаев. Однако вся воинственная риторика, которая развернуто синепалом против Украины, может остановить и этот маршрут. Во всяком случае Головатый на днях отправился как раз в Украину.

Восточных спасателей не видно. Вернее, они готовы помогать, но думают только про себя. Делиться хунта доходами ни с кем не хочет.

Угроза ответных санкций реализована, но, как всегда, получился выстрел по ржавым яйцам. Перекрытие транзита нефтепродуктов с Мажейкяйского завода «Орлен» привело к тому, что доставка теперь будет осуществляться в обход Беларуси – через Польшу. Когда говорят о том, что Украина не сможет выжить без беларусских нефтепродуктов – это правда. Но точно такая же правда заключается том, что Украина является важнейшим рынком сбыта. Без него на мозырский МНПЗ можно вешать амбарный замок.

Хотя, судя по настроениям в коридорах, есть ощущение, что по мере накопления дисбалансов ответные меры в сторону Литвы могут быть пересмотрены в сторону ужесточения.

Вокруг «Беларуськалия» закручивается крайне любопытная игра. Госдеп нащупал болезненные точки и продолжает на них методично давить с разных сторон. Поле для маневра у синепала все уже. Сергей Чалый на «Белсате» подробно разобрал, как «крэпкие хозяйственники» снова пытаются запустить печатный станок. Денег в стране все меньше. И проблемы «Беларуськалия», который был главным добытчиком валюты в страну, - это затягивание удавки.

Воевать с соседями - крайне плохая идея, тем более воевать со всеми сразу. Синепалый прав в том, что ситуация напоминает 30-40-е годы прошлого века. Только он явно не на стороне добра и своими руками, как и его кумир, собрал коалицию, которая не хочет красно-зеленой чумы агрофашизма.

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