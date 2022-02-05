Эксперты рассказали о пользе морозного воздуха для кожи 1 5.02.2022, 15:32

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Как холод может способствовать омоложению организма.

Многие из нас откровенно недолюбливают зиму из-за морозов и неустойчивой погоды с сильными ветрами, метелями и прочими “радостями” холодного времени года. Когда череда зимних праздников заканчивается, мы вновь начинаем ругать погоду и ждать наступления весны. Хотя, как говорят эксперты, зимняя погода может быть очень полезной для организма и имеет немало преимуществ., пишет golos.ua.

Холод, если организм подвергается ему дозированно и безопасно, может способствовать омоложению организма и позитивно сказывается на тонусе и внешнем виде кожи. Это свойство давно используется в мировой косметологии.

Известно, что минусовые температуры улучшают микроциркуляцию и тонус кожи, оптимизируют обменные процессы. Мороз замедляет процессы старения в клетках и даже может запустить процесс регенерации кожи, – уверяют специалисты. И, чтобы добиться такого эффекта, вовсе не обязательно платить деньги за салонные процедуры – достаточно ежедневно минут 40 гулять на свежем воздухе. Только обязательно хорошо одевайтесь и не перемерзайте.

Использовать холод для омоложения можно и в домашних условиях. По утрам полезно протирать кожу кубиками льда. Это омолаживает лицо и способствует быстрейшему обновлению ее верхнего слоя, который собственно и определяет ее внешний вид, к тому же благодаря такой простой процедуре можно подтянуть контур лица. А еще эта процедура заметно подтягивает морщины.

ВАЖНО! Стоит также помнить, что холодный ветер обветривает кожу и провоцирует ее шелушение, потому в зимнее время нужно ежедневно наносить на кожу питательные кремы и не забывайте ее увлажнять. Только пользоваться любой косметикой можно не позднее, чем за час до выхода на улицу или отхода ко сну.

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