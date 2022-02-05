Немецкая конькобежка стала самой старшей участницей зимних Олимпиад за всю историю 2 5.02.2022, 16:04

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фото: риа новости

Немка стартовала на восьмых Играх.

Немецкая конькобежка Клаудиа Пехштайн стала самой старшей участницей зимних Олимпиад за всю историю, пишет zn.ua.

На дистанции 3000 м она выступила за 16 дней до своего 50-летия. Прежний рекорд 20-летней давности, принадлежавший саночнице из Американских Виргин Энн Абернати, Пехштайн превзошла на 1 год 42 дня.

Клаудиа Пехштайн стартовала на восьмой Зимней Олимпиаде и повторила достижение японского прыгуна на лыжах с трамплина Нориаки Касаи. Как и Касаи, Пехштайн впервые состязалась на зимних Играх в 1992 году, но пропустила из-за дисквалификации ОИ-2010, что не позволило ей стать сегодня абсолютной рекордсменкой.

"Очень горжусь собой, что сделала это, оказалась на том же уровне, что Норияки. На эту Олимпиаду он не отобрался, но это очень сильный парень, думаю, он сможет выступить ещё на одной Олимпиаде. Но я сначала отпраздную эту Олимпиаду, счастлива, что смогла повторить рекорд.

Это важно для меня, вчера я несла флаг Германии, это был потрясающий момент для меня, высшая точка карьеры. Сегодня вы видели, как я пересекла финишную линию. Я не выиграла, но для меня это была победа", - поделилась эмоциями Пехштайн.

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