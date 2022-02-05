Как выглядит самая дешевая квартира в «Маяке Минска» 10 5.02.2022, 16:38

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фото: Твоя столица

Она продается со всем содержимым, вплоть до посуды.

На прошлой неделе показали вам, как выглядит (самая дорогая квартира ) в комплексе «Маяк Минска». Сегодня realt.by демонстрирует обратную сторону престижного ЖК — самое дешевое жилье возле станции метро «Восток».

Журналисты нашли всего три квартиры с ценником, который начинается на цифру 8. Самый интересный вариант − однушку на 16-м этаже дома по улице Мстиславца.

Итак, что тут есть?

На площади в 45,6 «квадратов» хозяева организовали кухню-гостиную и гардеробную. В квартире — раздельный санузел, а также — шикарный шестиметровый балкон.

Единственная комната в квартире оформлена в скандинавском стиле. В отделке − минимализм, светлые тона, дерево, но есть и акцентная стена, оклеенная синими обоями. Нового хозяина порадуют потолки с точечными и подвесными осветительными приборами, хорошая сантехника, столешница из массива и конечно − живописные виды из окон.

Автор объявления отмечает, что квартира продается со всем содержимым, вплоть до мелкой бытовой техники и посуды. В настоящий момент объект свободен и готов к заселению.

Что касается дома № 15 по улице Мстиславца, в котором расположено жилье, то уточним, что 25-этажный столбик появился тут в 2017 году. В подъезде жильцов встречает уютный холл с зимним садом, кофезоной, местом для консьержа и четырьмя лифтами. Придомовая территория также благоустроена: тут есть альпийские горки, газоны и детские площадки.

В шаговой доступности от дома − новая школа, Национальная библиотека, торговый центр Dana Mall, метро «Восток» и набережная канала Слепянской водной системы.

Стоимость 45-метровой квартиры с ремонтом — 87,5 тысяч долларов. То есть, квадратный метр жилья собственники оценили в 1919 долларов. И это, напомним, самая недорогая квартира в комплексе.

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