Глава МИД Польши встретился в Вашингтоне с госсекретарем США 5.02.2022, 17:31

Главной темой переговоров Збигнева Рау и Энтони Боинкена стала ситуация вокруг Украины.

Глава польской дипломатии Збигнев Рау в ходе визита в Вашингтон встретился с госсекретарем США Энтони Блинкеном, с которым обсудил угрозу конфликта в Восточной Европе, передает «Польское радио».

По словам министра иностранных дел Польши, который пребывает с визитом в США в качестве председателя работы ОБСЕ, главной темой переговоров стала ситуация вокруг Украины.

«Мы едины во мнении, что эта ситуация не улучшается. Мы также обсудили вероятное продолжение дислокации российских военных на территории Беларуси, и каким это может стать вызовом для Североатлантического альянса», - сказал Збигнев Рау.

В ходе встречи с Энтони Блинкеном глава польской дипломатии также поблагодарил американскую сторону за переброску в Польшу дополнительных войск США.

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