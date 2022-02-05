10 книг, которые можно прочесть за выходные 5.02.2022, 17:40

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Они читаются легко и быстро, но при этом оставляют в душе след.

После трудовой недели на выходных так хочется расслабиться и почитать приятную книгу. Но многих из нас отпугивает большой объем многих изданий, которые требуют уйму времени.

AdMe.ru подобрал 10 произведений, которые читаются легко и быстро, но при этом оставляют в душе неизгладимый след.

«Закон о детях»

Иэн Макьюэн

Ответственность за чужие судьбы - нелегкий груз. Судье Фионе Мей всегда казалось, что она принимает правильные, профессиональные решения. Но очередное дело оказывается настолько непростым, что ни профессионализм, ни жесткость и бескомпромиссность не могут ей помочь.

"Любовь и виски"

Грег Смолвидж

В Богом забытом городке Бат происходит самоубийство мэра. Следствие не находит оснований думать, что градоначальнику могли «помочь», но жена покойного решает провести свое собственное расследование.

"Я ее любил. Я его любила"

Анна Гавальда

Однажды зимним утром молодая парижанка по имени Хлоя узнает, что горячо любимый муж Адриан уходит к другой. Свекор Пьер внезапно принимает решение увезти ее и двух маленьких внучек в семейный загородный дом, надеясь, что там они придут в себя и поймут, как жить дальше.

"О мышах и людях"

Джон Стейнбек

Крестный путь двух бродяг, колесящих по охваченному Великой депрессией американскому Югу и нашедших пристанище на богатой ферме, где их появлению суждено стать толчком для жестокой истории любви, убийства и страшной, безжалостной мести.

"Машенька"

Владимир Набоков

Книга о "восхитительном событии" воскрешения главным героем - живущим в Берлине русским эмигрантом Львом Ганиным - истории своей первой любви. Действие романа охватывает всего шесть дней, и в нем совсем мало персонажей.

"Океан в конце дороги"

Нил Гейман

Прогулка по фермам Сассекса приводит героя к дому древних богов, играющих в людей, и с этой минуты ткань привычного мира рвется и выворачивается наизнанку, а в прореху пролезают существа иномирья – такие странные и страшные, что их невозможно помыслить.

Птицы

Дафна Дюморье

Нат с семьей живут за городом. В один день, когда он решает встретить свою дочку со школьного автобуса, небо резко начинает темнеть, но не из-за облаков, а из-за ворон, и все звуки заглушает жуткий шелест их крыльев. Вдруг, будто по какому-то сигналу, птицы начинают атаковать людей.

Хороший год

Питер Мейл

Макс лишается работы и надежды расплатиться с долгами. И вдруг он получает в наследство усадьбу дяди в Провансе. Макс едет туда, намереваясь побыстрее продать землю. Однако местная жизнь приходится ему по вкусу, к тому же теперь все его мысли занимает своенравная красавица Фанни.

Лимоны и синицы

Марта Кетро

Главная страсть, лежащая в основе всех человеческих зависимостей и вожделений, - желание счастья. Мы гонимся за его тенью в любом переживании. Эта книга о поиске и узнавании любви, об ожидании счастья, которое на самом деле уже здесь, и всегда здесь было.

Полковнику никто не пишет

Габриэль Гарсия Маркес

Герой давно пролетевшей гражданской войны влачит в маленьком городке полунищенское существование. Но его история маленького человека, в одиночку отстаивающего свое достоинство, становится историей преодоления одиночества, произвола и абсурда, царящих в мире.

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