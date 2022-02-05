Две смелые жительницы Полоцка украшали город бело-красно-белыми флагами 3 5.02.2022, 17:50

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Они расклеивали листы бумаги с красной полоской на белом фоне.

Ольгу Трунову и Светлану Фирсову преследовали в рамках ст. 341 («Осквернение сооружений и порчи имущества») Уголовного кодекса, сообщает spring96.org.

Согласно обвинению, в период с 13 по 30 ноября 2020 года, Фирсова и Трунова неоднократно, с использованием баллончиков с краской красного и белого цветов, наносили надписи и бело-красно-белые изображения на столбах электропередач, деревьях, скамейках на остановках транспорта, асфальте. Также они расклеивали листы бумаги с красной полоской на белом фоне.

Суд Полоцкого района и города Полоцка 4 февраля признал женщин виновными и наказал их штрафом: Светлану Фирсову в размере 200 базовых величин (6400 рублей), а Ольгу Трунову – 190 базовых величин (6080 рублей). Приговор вынес судья Виктор Балико.

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