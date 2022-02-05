В детском центре «Надежда» массово заболели дети 1 5.02.2022, 18:26

Им делают экспресс-тесты на антитела COVID-19.

Врачи подозревают, что в детском центре «Надежда» распространяется коронавирус. В учреждении сейчас 290 детей. У 30 обнаружили острую респираторную инфекцию сообщает пресс-служба Минздрава.

Медики берут у всех учащихся Центра биологический материал для экспресс-тестирования на антитела COVID-19. Больные сейчас находятся под наблюдением врачей, в том числе и те, кто предположительно может заболеть в ближайшее время. У большинства заболевание протекает бессимптомно, госпитализация не требуется.

В стране сейчас наблюдается массовая заболеваемость коронавирусом. Врачи в больницах не справляются с количеством посетителей. Даже по официальной статистике количество новых выявленных случаев заражения коронавирусом перешагнуло 8 тысяч случаев.

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