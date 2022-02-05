Эксперт рассказал об исключительной пользе чеснока

Эксперт рассказал об исключительной пользе чеснока1
- 5.02.2022, 18:47
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Какие вещества в нем содержатся?
От каких еще хворей, кроме простуды, помогает чеснок? На этот вопрос ответил aif.by опытный дачник, агроном Александр Хоробровец:
- В чесноке в значительных количествах содержатся вещества, проявляющие свойства антибиотиков, витамины и фитонциды.
Установлено, что фитонциды чеснока подавляют вирус гриппа, возбудителей холеры, брюшного тифа, дизентерии. Кроме того, фитонциды чеснока стимулируют сердечную деятельность, процессы восстановления в тканях, положительно влияют на выделение пищеварительных соков.
Препараты чеснока в научной медицине используются при лечении туберкулеза легких, гриппа, дизентерии, как противоглистное средство. Наружно чеснок применяется при гнойных язвах и ранах; в клизмах - при острицах.
Чеснок оказывает лечебное действие при хроническом свинцовом отравлении. В народной медицине для предупреждения и лечения гриппа используют свежеприготовленный сок чеснока, закапывая его в нос по 2-3 капли 3 раза в день. При простудных заболеваниях растертые зубки чеснока принимают внутрь как дезинфицирующее средство. Кроме того, чесночная кашица применяется в качестве горчичников, а также прикладывается к вискам при головных болях.
Чеснок используется также для выведения бородавок и мозолей (толченый чеснок пополам со свежим свиным салом). При общей слабости и головокружениях рекомендуется принимать чесночную настойку (40 г очищенных зубков залить 100 г спирта, настоять 7 суток в закрытом сосуде, раствор слить, добавить настойку мяты, принимать по 10-15 капель 2-3 раза в день за полчаса до еды).