Авария на МКАД: столкнулись пять автомобилей 3 5.02.2022, 19:13

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Одна из машин оказалась в кювете.

Днем 5 февраля на МКАД столкнулись четыре машины, одна из них оказалась в кювете. В ДТП никто не пострадал, сообщает УГАИ ГУВД Минского горисполкома.

5 февраля в 13.50 минут на МКАД в районе улиц Кижеватова и Казинца произошло ДТП. 23-летний мужчина на автомобиле Volkswagen перестраивался и создал аварийную ситуацию водителю Peugeot 408. Тот, пытаясь избежать столкновения, поехал влево и зацепил попутный автомобиль Citroën. В это время водитель автомобиля Peugeot 807 не успел среагировать и въехал в остановившийся Peugeot 408. Спустя несколько минут здесь же водитель автомобиля Toyota не справился с управлением, протаранил дорожный знак и оказался в кювете.

В ДТП никто не пострадал.

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