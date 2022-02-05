Исполнили песню про Путина: как фанаты поддерживали Украину в матче с РФ

Исполнили песню про Путина: как фанаты поддерживали Украину в матче с РФ2
- 5.02.2022, 19:17
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Видеофакт.
Накануне сборная Украины по футзалу потерпела поражение от национальной команды России в полуфинале чемпионата Европы, пишет apostrophe.ua.
"Сине-желтые" не смогли пробиться в финал турнира, несмотря на феерическую поддержку своих фанатов. На протяжении всего матча те пели национальный гимн, скандировали название своей страны и различные "кричалки".
Самой же резонансной в их исполнении стала знаменитая песня про президента Российской Федерации Путина.
Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика!