Исполнили песню про Путина: как фанаты поддерживали Украину в матче с РФ 2 5.02.2022, 19:17

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Видеофакт.

Накануне сборная Украины по футзалу потерпела поражение от национальной команды России в полуфинале чемпионата Европы, пишет apostrophe.ua.

"Сине-желтые" не смогли пробиться в финал турнира, несмотря на феерическую поддержку своих фанатов. На протяжении всего матча те пели национальный гимн, скандировали название своей страны и различные "кричалки".

Самой же резонансной в их исполнении стала знаменитая песня про президента Российской Федерации Путина.

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика!

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