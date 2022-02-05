Столтенберг: Россия продолжает наращивать военные силы у границ Украины 2 5.02.2022, 19:30

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Генеральный секретарь НАТО отметил важность координации между Альянсом и ЕС следующих шагов.

Генеральный секретарь Организации Североатлантического договора (НАТО) Йенс Столтенберг проинформировал президента Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен о продлении военного наращивания сил Российской Федерации у границ Украины.

Об этом Столтенберг сообщил в микроблоге Twitter, пишет unian.net.

"Проинформировал президента Европейской комиссии Урсулу фонд дер Ляйен о продолжении военного наращивания России и дестабилизационных процессов в Украине и около нее. Важно сохранять тесную координацию между НАТО и ЕС относительно следующих шагов, в том числе вероятных санкций", - заявил Столтенберг.

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