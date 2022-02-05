Почему после запуска БелАЭС каждый год дорожает электроэнергия? 10 5.02.2022, 19:36

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Слабые оправдания Минэнерго.

С января в Беларуси подняли тарифы на электроэнергию в Беларуси — в среднем на 11%. В июне предстоит еще одно повышение. Предыдущие годы также дорожала электроэнергия. На фоне сообщений про запуск второго энергоблока БелАЭС и новостей про возможное строительство второй станции возникает вопрос, а не снизят ли власти тарифы на электроэнергию. Zerkalo.io рассказывает, что ответили в Минэнерго.

Минчанка Елена (имя изменено. — Прим. ред.) позвонила на телефонную линию в Минэнерго и спросила, почему с запуском БелАЭС тарифы на электроэнергию для населения не только не снизились, но и повышаются ежегодно.

— У нас есть затраты с содержанием непосредственно объектов — это амортизация, ремонты, оплата труда персонала, который обеспечивает работу, — сказал замминистра энергетики Сергей Реентович, поясняя, почему с 1 января подняли тарифы на электроэнергию. Аудиозапись разговора есть в распоряжении редакции. — С учетом инфляции, которая в 2021 году сложилась на уровне 9,97%, соответствующие статьи затрат пересмотрены на 2022 год по энергосистеме. Поэтому и произошел пересмотр тарифов в установленном порядке до уровня, обеспечивающего покрытие затрат на ее производство и передачу.

По словам замминистра, с запуском БелАЭС «все уже нашло свое отражение в тарифах». «Но это касается тарифов на использование электрической энергии для целей отопления и горячего водоснабжения. Еще с 2019 года эти тарифы уже установлены. Уровень — в районе 4−9 копеек (за за 1 кВт·ч. — Прим. ред.) в зависимости от наличия раздельного прибора учета либо одного прибора учета в целом на все потребление. Поэтому эти тарифы уже установлены, они работают», — добавил представитель Минэнерго.

Напомним, речь про тариф на отопление, который в народе называют «три копейки». Если установить дополнительный специальный счетчик, который считает потраченную электроэнергию на отопление, то можно платить за обогрев по более выгодному тарифу. При этом остальная потребленная электроэнергия, в том числе на приготовление еды, стирку, освещение дома, считается по второму основному счетчику и оплачивалась по одному из существующих тарифов, более высокому. Когда этот тариф вводился, то он был на уровне 3 копеек за 1 кВт·ч. Сейчас он составляет 0,0398 рубля за 1 кВт·ч, а с 1 июня вырастет до 0,0433 рубля.

Сергей Реентович уточнил, что тарифы на электроэнергию «установлены исходя из возможностей энергосистемы и работы БелАЭС».

— При работе всей экономики в плановых режимах, в плановых параметрах инфляции не предполагалось увеличение тарифов. Но все зависит от того, какие процессы. К сожалению, мы — не замкнутая система, а интегрированная в мировую экономику. И видите, произошедшая в том числе и долларовая инфляция, и инфляция в других странах, и инфляция у нас сказалась, поэтому происходящие процессы не могут е влиять на энергосистему.

При этом замминистра не исключил, что в будущем тарифы на электричество пересмотрят.

— К моменту, когда закончится финансовое время по погашению кредитов, я думаю, конечно, появится возможность и более кардинального пересмотра тарифов, — сказал чиновник и добавил: — Дети наши дождутся".

Ранее в 2017 году в ведомстве заявляли, что запуск БелАЭС поможет снизить себестоимость электроэнергии и дополнительно дифференцировать тарифы.

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