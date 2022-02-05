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Виктор Бабарико: Оруэлл был как никогда правдив с своем «1984»

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  • 5.02.2022, 19:51
  • 4,134
Виктор Бабарико: Оруэлл был как никогда правдив с своем «1984»

Политик — о чистках в рядах «культурных» институций.

В телеграм-канале политика и политзаключенного Виктора Бабарико появился фрагмент его письма на свободу:

— Сильно переживаю за события с чистками в рядах «культурных» институций в стране. Страшно, когда под культурой подразумевают идеологию. Тогда и вывески нужно менять: Министерство информации — Министерство пропаганды, культуры — идеологии, здравоохранения — продажи белорусских медикаментов.

Здесь Оруэлл был как никогда правдив в своём описании «1984».

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