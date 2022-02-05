Олимпиада-2022: Беларусь пока без медалей 2 5.02.2022, 20:21

1,910

В медальном зачете лидирует Норвегия.

В Пекине проходят зимние Олимпийские игры. В медальном зачете лидирует сборная Норвегии. Беларусь без медалей, пишет «Трибуна».

Олимпиада-2022

Пекин, Китай

Медальный зачет (золото – серебро – бронза – всего)

1. Норвегия – 2-0-0 (2)

2. Словения – 1-0-1 (2)

3-5. Китай – 1-0-0 (1)

3-5.Нидерланды – 1-0-0 (1)

3-5. Швеция – 1-0-0 (1)

6. Италия – 0-2-0 (2)

7-8. Россия – 0-1-1 (2)

7-8. Канада – 0-1-1 (2)

9-10. Германия – 0-1-0 (1)

9-10. Франция – 0-1-0 (1)

11-13. Австрия – 0-0-1 (1)

11-13. Япония – 0-0-1 (1)

11-13. Венгрия – 0-0-1 (1)

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».