Олимпиада-2022: Беларусь пока без медалей

Олимпиада-2022: Беларусь пока без медалей2
- 5.02.2022, 20:21
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В медальном зачете лидирует Норвегия.
В Пекине проходят зимние Олимпийские игры. В медальном зачете лидирует сборная Норвегии. Беларусь без медалей, пишет «Трибуна».
Олимпиада-2022
Пекин, Китай
Медальный зачет (золото – серебро – бронза – всего)
1. Норвегия – 2-0-0 (2)
2. Словения – 1-0-1 (2)
3-5. Китай – 1-0-0 (1)
3-5.Нидерланды – 1-0-0 (1)
3-5. Швеция – 1-0-0 (1)
6. Италия – 0-2-0 (2)
7-8. Россия – 0-1-1 (2)
7-8. Канада – 0-1-1 (2)
9-10. Германия – 0-1-0 (1)
9-10. Франция – 0-1-0 (1)
11-13. Австрия – 0-0-1 (1)
11-13. Япония – 0-0-1 (1)
11-13. Венгрия – 0-0-1 (1)