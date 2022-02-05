Лукашенко захотел стать Брежневым 32 5.02.2022, 20:27

15,892

Еще одно маразматическое заявление.

В интервью российскому пропагандисту Владимиру Соловьеву (фрагмент опубликован на его YouTube-канале) белорусский диктатор ответил на вопрос «Сколько лет руководителем Беларуси будет Лукашенко?», пишет «Салідарнасць».

– Если будет тяжелая обстановка вокруг Беларуси, ну как… типа война, и еще важнее – внутри нас будут как в 20-м году рвать – всегда будет... Но поверьте, я «президент» не потому, что я очень хочу быть «президентом». Не дай Бог тебе попасть в эту ситуацию, когда ты зависишь от обстоятельств многих. Я часто вспоминаю… Брежнев, Брежнев, Брежнев… Вот его там уговорили и прочее. Я сейчас понимаю, насколько Леонид Ильич был зависим не только от обстоятельств, а больше от тех людей, которые его окружали, его поддерживали, друзьями, выпивали вместе, на охоту ходили и прочее, прочее. А тут ты ну просто повязан всем тем, своей страной, которую создавал с кем-то руками своими и прочее прочее – до детей, – ответил Лукашенко.

Напомним, Леонид Брежнев до самой своей смерти оставался на посту генерального секретаря ЦК КПСС – фактического руководителя СССР. Последние годы жизни он находился у власти, несмотря на слабое здоровье. Скончался Брежнев в 1982 году в возрасте 75 лет.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».