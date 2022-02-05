Российские журналисты провоцировали украинских спортсменов в Пекине: видео 13 5.02.2022, 20:44

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Россияне задавали спортсменам странные вопросы.

В первый же день зимних Олимпийских игр в Пекине произошел скандал между российскими пропагандистами и корреспондентом, пишущим для украинских СМИ, Ли Рини, пишет unian.net.

Детали скандала сообщил президент Ассоциации спортивных журналистов Украины Александр Гливинский.

Спор вспыхнул после того, как Рини сделал россиянам замечание, что те задают украинским фигуристам Софии Голиченко и Артему Даренскому провокационные вопросы о русском языке.

"После трех вопросов наш журналист обратил внимание россиянина, что тот один за другим задает вопросы провокационного характера: "Запрещено ли вашим атлетам общаться на русском?", "Правда ли, что нельзя общаться с российскими атлетами?". Наш журналист логично спросил коллегу: "Не стоит ли в этой микс-зоне общаться о фигурном катании?" Видно, не понравилось замечание. Но журналистская этика на спортивных событиях - вещь известная. Или нам сейчас в ответ засыпать российских атлетов вопросами о допинге и военной агрессии России?" - поинтересовался Гливинский.

По его словам, россияне были готовы к такому развитию событий и снимали все на камеру.

"На видео отчетливо слышны англоязычные матерные слова в сторону украинского журналиста, как и видно то, что наш коллега решил не отвечать на никчемное поведение этого, с позволения сказать, представителя СМИ, который уже не впервые нарушил и журналистскую, и общечеловеческую этику", – отметил он.

Конфликт закончился без обострений, россиянин пошел прочь, уточнил Гливинский.

Украина по поводу поведения российских СМИ обратится к Международной Ассоциации спортивной прессы AIPS.

Тренер фигуристов Голиченко и Даренского Лилия Батутина накануне пожаловалась на действия росСМИ, опубликовавших "интервью" с ее спортсменами, назвав россиян "говнюками".

По словам женщины, российский пропагандист протолкнулся к фигуристам, перебив украинского журналиста, и задал им вопрос, общаются ли они с другими сборными.

В комментарии российскому "Спорт-экспресс" София Голиченко и Артем Даренский заявили, что им не запрещено общаться на русском на Олимпиаде в Пекине.

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