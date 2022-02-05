Что почем сейчас продают на Комаровке 5.02.2022, 21:02

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Цены на малину вас удивят.

Сирийский гранат — за 25 рублей за килограмм, груши — по 5 рублей, мандарины — от 4 рублей, а малина — 200 рублей за килограмм. Агентство «Минск-Новости» рассказывает, какие сейчас цены на Комаровском рынке в Минске.

Яблоки в среднем стоят 2 рубля за 1 килограмм, хотя можно найти небольшие яблочки немного дешевле.

Ценник на мандарины стартует с 4 рублей за килограмм. Апельсины в среднем стоят по 5 рублей за килограмм. Среди других цитрусовых на рынке предлагают лимоны (цена варьируется от 2 до 7 рублей), лайм за 3,5. Кислых зеленых киви (до 6 рублей) относительно немного на рынке.

Килограмм клубники сейчас продают за 40 рублей, хотя в одном месте нашлось более выгодное предложение. Малина стоит дороже — 25 рублей за 125 грамм. То есть за килограмм выйдет 200 рублей. Клюкву продают по 10 рублей за кило.

На рынке можно найти виноград (гроздья темной ягоды — 5 рублей, киш-миш — 3), сирийский гранат за 25, груши по 5 рублей за кило, манго по рублю за один плод.

Огурцы стоят сейчас 7−8 рублей за кило, чуть дороже обойдутся свежие и пупырчатые. Рядом же всегда можно отыскать помидоры, цена на которые очень сильно разнится в зависимости от внешнего вида и сорта: есть варианты и за 2,5, и за 6. Черри в среднем по 5−6 рублей.

Средний прайс на крупные красные и желтые перцы — 6 рублей, вдвое дешевле обойдутся зеленые и мелкие. Не так часто, но все же встречаются кабачки и баклажаны по 5 рублей.

Килограмм картошки оценили в 2 рубля, примерно столько же стоит морковь, хотя можно найти на 50 копеек дешевле. За 1,5 рубля также можно купить пучок зелени (укроп, петрушка, перья лука). Кочан капусты может попасть в вашу корзинку за 2,5, чуть дороже обойдется репчатый лук. Пекинскую капусту нашли за 2 рубля.

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