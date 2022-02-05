На границе Беларуси с ЕС стоит более 4,3 тысяч фур 2 5.02.2022, 21:19

Очереди перевозчиков на границе с Евросоюзом растут почти неделю.

На границе с ЕС сохраняется проблема многокилометровых очередей из перевозчиков. На 5 февраля в пунктах пропуска находится 4350 фур, сообщает zerkalo.io со ссылкой на Госпогранкомитет.

В Латвийском направлении больше всего автомобилей находится в ПП Урбаны — более 630 фур. В Литовском на пропускном пункте Бенякони — там ожидают своей очереди более 540 автомобилей. На выезде в Польшу самый загруженный пропускной пункт — ПП Козловичи. Там скопилось более 700 автомобилей.

Напомним, 1 февраля на границе находилось около 3,5 тысяч фур. На следующий день в очередях было больше четырех тысяч машин. Также 2 февраля в очереди на границе под Гродно умер 37-летний дальнобойщик.

Российская Ассоциация международных автоперевозчиков заявляет о проблемах с белорусской стороны: по их словам, при пропускной способности ПП Каменный Лог в 500 машин в сутки, там оформляют только 300−400 фур. Госпогранкомитет, в свою очередь, указывает на медленную работу иностранных коллег: по словам ГПК, за 4 февраля польские контрольные службы оформили лишь 64% автомобилей от установленной нормы, литовские — 75% грузовиков от пропускной способности.

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