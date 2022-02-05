Немецкие фирмы покидают российский рынок 2 5.02.2022, 21:45

1,302

Экономика РФ лишается многомиллиардных вложений немецкого бизнеса.

Немецкие эксперты предупреждают об угрозе массового ухода компаний из ФРГ с российского рынка. В 2021 году число немецких фирм в России сократилось на 8 процентов по сравнению с предшествующим годом, сообщает агентство dpa в субботу, 5 февраля, со ссылкой на данные Германо-российской внешнеторговой палаты (AHK Russland), пишет dw.com.

Причиной тому - возможность перерастания конфликта вокруг Украины в полномасштабные боевые столкновения, угроза введения новых санкций западных стран в отношении России, а также обязательный медосмотр для ряда иностранцев в РФ, отметил председатель правления AHK Russland Маттиас Шепп (Matthias Schepp). Последняя мера является дискриминационной, подчеркнул он.

В 2022 году еще больше фирм могут принять решение прекратить деятельность в России, если в скором времени не найти решения, стабилизирующего деловой климат, отметил Шепп. Он особо выделил многомиллиардные вложения немецкого бизнеса в российскую экономику.

По сведениям AHK Russland, еще в 2011 году число немецких фирм в РФ составляло 6300, однако в последующие 10 лет сократилось более чем на 40 процентов - до 3651 компании с германским уставным капиталом.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».