«Белорусы, задайте себе несколько вопросов»
- 5.02.2022, 21:57
Хватит с нас Синепалого.
Телеграм-канал «Баста!» опубликовал письмо читателя:
- Белорусы, задайте себе вопрос: «Какой у меня предел?». Предел падения зарплаты и дохода? Предел повышения «коммуналки»? Предел повышения цены на топливо — 2,5 рубля, а может 3 рубля за литр?
Какой предел количества политических заключенных? А их уже тысячи человек! Это сравнимо с населением агрогородка. Просто всё население одного агрогородка взяли, вывезли и держат в заложниках. Без вины и доказательств. В нечеловеческих условиях, от которых подрывается здоровье.
Все просто потому, что одному из 9,4 миллионов захотелось подольше посидеть на должности президента.
Где мой предел? Я говорю - довольно!