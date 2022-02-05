«Белорусы, задайте себе несколько вопросов» 5.02.2022, 21:57

Хватит с нас Синепалого.

Телеграм-канал «Баста!» опубликовал письмо читателя:

- Белорусы, задайте себе вопрос: «Какой у меня предел?». Предел падения зарплаты и дохода? Предел повышения «коммуналки»? Предел повышения цены на топливо — 2,5 рубля, а может 3 рубля за литр?

Какой предел количества политических заключенных? А их уже тысячи человек! Это сравнимо с населением агрогородка. Просто всё население одного агрогородка взяли, вывезли и держат в заложниках. Без вины и доказательств. В нечеловеческих условиях, от которых подрывается здоровье.

Все просто потому, что одному из 9,4 миллионов захотелось подольше посидеть на должности президента.

Где мой предел? Я говорю - довольно!

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