Какой будет погода в воскресенье 5.02.2022, 22:01

Подробный прогноз синоптиков.

6 февраля погоду в стране будут определять атмосферные фронты и умеренно теплая воздушная масса. Облачно с прояснениями, пишет pogoda.by.

На большей части территории страны пройдет кратковременный снег, мокрый снег, днем по западу с дождем. В отдельных районах слабый гололед, на дорогах гололедица. Ветер западный, юго-западный порывистый. Температура воздуха ночью 0..-6°С, днем от -3°С по северо-востоку до +4°С по юго-западу страны.

7 февраля погоду в стране обусловит активная система атмосферных фронтов, смещающаяся с Западной Европы. Облачно. На большей части территории республики ожидаются продолжительные осадки (мокрый снег, дождь). Местами налипание мокрого снега, слабый гололед, на дорогах гололедица. Ветер южный с переходом на западный умеренный, местами порывистый. Температура воздуха в течение суток составит -3..+4°С.

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