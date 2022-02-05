Американские хоккеистки разгромили россиянок на Олимпиаде со счетом 5:0 1 5.02.2022, 22:14

Фото: Reuters

Во время матча многие зрители ощутили атмосферу «холодной войны».

В субботу, 5 февраля, в Пекине состоялся второй матч группового турнира Олимпиады по хоккею среди женщин. В довольно жестком матче, проходящем на фоне общей геополитической напряженности между Россией и США, команда Олимпийского комитета России (ОКР) уступила сборной Соединенных Штатов, не забив ни одной шайбы, передает «Голос Америки».

Эта победа позволит команде США приблизиться к финальной схватке за золотую медаль с главным соперником – Канадой, которая накануне блистательно и уверенно разгромила команду Финляндии со счетом 11:1.

Как отмечает «Рейтер», во время игры США и России ощущалась атмосфера «холодной войны», связанная с обострением отношений между двумя странами на фоне опасений Запада по поводу возможного вторжения России в Украину.

В сфере хоккея, тем не менее, именно США на данный момент является признанным и уверенным чемпионом, а ее женская сборная сделала Соединенные Штаты своего рода «хоккейной супердержавой», в то время, как хоккеисткам из ОКР только предстоит побороться за медали, славу и уважение.

Российские хоккеистки, тем не менее, ярко и достойно отбивали атаки американок в первые два периода, но в третьем периоде их сопротивление было сломлено, когда команда США забросила три шайбы, и поединок закончился стремительным и триумфальным финалом.

«Да, игра становится жестковатой, но по-моему, это даже весело! – сказала представителям прессы американская хоккеистка Эбби Мерфи, оказавшаяся прямо в эпицентре финальной схватки, когда были нанесены решающие удары. – Мне нравится привносить в команду немножко хулиганства. Быть слегка жесткой – это полезно для команды».

Судя по всему, основными соперниками за олимпийское золото в области женского хоккея вновь окажутся Канада и США. Начиная с 1998 года – с тех пор, когда женский хоккей стал частью Олимпийской программы – две эти страны неизменно выигрывали все золотые медали, и до сих пор находятся в очевидных лидерах в своем классе.

Сегодняшний матч, как пишет «Рейтер», стал очередным доказательством мощи нынешнего состава команды, которую накануне из-за травмы была вынуждена покинуть главная звезда сборной, помощница капитана Брианна Декер.

Декер получила травму уже во время первого матча в Пекине, когда на лед вышли сборные США и Финляндии. Столкновение с финской хоккеисткой привело к падению обеих спортсменок на лед, и полученная травма оказалась настолько серьезной, что врачи не разрешили Декер продолжить участие в пекинской Олимпиаде.

«С самого начала двумя нашими главными словами были "корректировать и приспосабливаться", – сказала журналистам нападающая Грейс Цумвинкл, забившая свой первый олимпийский гол. – Она [Декер], безусловно, является важной частью этой команды, но мы собираемся сплотиться вокруг нее и благодаря этому стать сильнее».

Хотя ни один олимпиец не застрахован от преждевременного выхода из соревнований из-за травмы, уход Декер особенно сильно ударил по непобедимым американкам, хотя, возможно, именно это также послужило для команды дополнительной мотивацией во время схватки с хоккеистками из ОКР.

«Не уверена, что мы сможем преодолеть [потерю Декер], – сказала Саванна Хармон, отлично показавшая себя в первом периоде. - Сегодня мы определенно играли с дополнительной злостью, делая все возможное, чтобы [Декер] нами гордилась».

Главный тренер Джоэл Джонсон переместил в субботу новичка Эбби Роке на центральную позицию, но сказал, что все еще взвешивает сценарии следующих матчей против Швейцарии и Канады. Он также подтвердил, что Декер все еще находится в Пекине, оказывая моральную поддержку и делясь с коллегами по команде опытом, полученным ею на двух предыдущих Олимпийских игр.

«Брианну Декер невозможно заменить одним отдельным игроком, но мы можем заменить... то, что у нее хорошо получается, задействовав большое количество разных людей, – сказал Джонсон на пресс-конференции. - Самое главное для нас то, что Брианна все еще здесь, она по-прежнему лидирует, она по-прежнему оказывает огромное влияние на команду».

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