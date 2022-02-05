Какие симптомы возникают в первые два дня заражения «омикроном»? 1 5.02.2022, 22:32

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Врачи выделили три симптома.

Врачи из Великобритании, США и Южной Африки выявили восемь ранних симптомов штамма коронавируса «омикрон». Они похожи на симптомы обычной ОРВИ и кажутся более мягкими, чем при заболевании предыдущими штаммами вируса, пишет британская газета Express (перевод — aif.by).

Какие симптомы штамма «омикрон» называют врачи?

Национальная служба здравоохранения Великобритании (NHS) называет три официальных симптома COVID-19: кашель, лихорадку и потерю вкуса и запаха. Однако многие заразившиеся коронавирусом, особенно штаммом «омикрон», вообще не отмечают у себя ни одного из этих трех симптомов, пишет издание.

Врачи из Великобритании, США и Южной Африки выявили большее количество ранних симптомов «омикрона»: першение в горле, боль в пояснице, насморк или заложенность носа, головная боль, усталость, чихание, ночная потливость и ломота в теле.

По данным газеты, эти симптомы могут возникнуть в первые два дня после контакта человека с вирусом. Предполагается, что инкубационный период ковида, вызванного «омикроном», короче, чем при заражении другими штаммами коронавируса.

По словам Райана Роуча, генерального директора южноафриканской страховой компании Discovery Health, первые симптомы заражения «омикроном» обычно проявляются в течение первых трех дней.

Между тем в отдельных случаях симптомы заболевания могут проявляться дольше, даже до 14 дней после заражения. Поэтому в случае их обнаружения рекомендуется сдать тест на наличие инфекции и самоизолироваться.

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