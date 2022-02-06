Reuters назвало новую дату вторжения российской армии в Украину 28 6.02.2022, 8:38

14,428

РФ подготовила 70% войск для начала войны.

Российская армия сконцентрировала на границах 70% войск, которые по мнению Кремля понадобятся для проведения полномасштабного военного вторжения в Украину.

Об этом сообщает Reuters.

Анонимные источники в руководстве США сообщили, что за последние две недели число тактических батальонных групп на границах Украины выросло с 60 до 84. Еще 14 групп в данный момент выдвигаются к границе.

Власти США считают, что полномасштабное вторжение может произойти 15 февраля. В этот момент, по их мнению, земля достаточно промерзнет для передвижения техники. Такая погода сохранится до конца марта.

В то же время, журналисты Reuters подчеркивают, что их источники в руководстве США не предоставили никаких доказательств их оценки российских сил на границах Украины.

В статье говорится, что Кремль все еще может выбрать другой сценарий вместо полномасштабного вторжения в Украину. В ином случае Киев может быть захвачен за несколько дней.

Также источники во власти США оценили возможные жертвы эскалации. По их данным, Украина потеряет от 5 до 25 тысяч военных, в то время как Россия от 3 до 10 тысяч. Число погибших мирных жителей может составить от 25 до 50 тысяч.

Угроза вторжения России в Украину

Россия стягивает войска к украинским границам с конца октября 2021 года. Согласно последним разведданным Министерства обороны Украины, предоставленным CNN 18 января, Россия разместила возле границ Украины более 127 тысяч военнослужащих.

Заместительница госсекретаря США Венди Шерман заявила, что в Вашингтоне видят признаки того, что Россия решится на новое вторжение в Украину до середины февраля.

Западные СМИ сообщали, что российское вторжение в Украину может быть совершено в начале 2022 года, к этому привлекут до 175 тысяч военнослужащих РФ. Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что власти Украины не видят прямой угрозы вторжения России. По словам Данилова, полномасштабное вторжение физически невозможно и поводов для паники нет.

Ситуация у восточной украинской границы вызывает беспокойство среди чиновников США и стран Европы. По словам американского президента Джо Байдена, Белый дом готовит комплекс мер, чтобы не допустить нового вторжения России в Украину. Глава Белого дома охарактеризовал их как «наиболее всеобъемлющий комплекс инициатив, чтобы Путину было очень трудно сделать то, что, как опасаются люди, он может сделать».

14 января газета The Guardian и телеканал CNN сообщили, что Россия разместила на территории Украины диверсантов для спецоперации, которая может стать поводом для военного вторжения. Позже в Пентагоне и Белом доме подтвердили, что у США есть такая информация.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».