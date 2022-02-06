Политолог: Лукашенко во второй раз предпринял попытку суицида 26 6.02.2022, 8:39

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Люди, которые знают подробности, могут заговорить.

Политолог Дмитрий Болкункец рассказал о малоизвестных фактах из биографии диктатора Лукашенко:

— Лукашенко часто употребляет тюремный жаргон. Новое слово в его лексиконе «урка» (отпетый уголовник).

Во время работы тюремным надзирателем в Шкловской колонии в его обязанности входило разносить еду и следить за порядком. Уволили его после применения неправомерной физической силы против заключенных. Именно в период работы в колонии случилась одна попытка суицида.

Во второй раз Лукашенко предпринял попытку совершить суицид в 2003 году. Подробности когда-нибудь возможно расскажет одна дама, которую в феврале 2004 года прямо из кабинета отправили в «американку» КГБ. Она много может рассказать. Вряд ли заговорит охранник, который его доставал из петли. Интересно, что с ним.

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