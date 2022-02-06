Медики назвали четыре скрытых симптома «Омикрона» 6.02.2022, 8:44

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Их легко не заметить или перепутать с простудой.

Медики назвали скрытые симптомы штамма коронавируса Омикрон. Их легко не заметить.

Об этом сообщает издание The Sun.

Существует четыре симптома Омикрона, которые можно перепутать с обычной простудой, говорят врачи.

Одним из таких симптомов является усталость, однако достаточно сложно определить, действительно ли она связана с коронавирусом, ведь часто люди списывают это на другие факторы.

Эксперт по инфекционным заболеваниям доктор Сачин Награни отметил, что усталость может быть ранним признаком COVID-19, хотя она также «может легко быть вызвана другой причиной».

Также среди симптомов нового штамма коронавируса эксперты назвали ломоту и боли в мышцах.

Среди других симптомов называют потерю аппетита (может быть и у пациентов с «Дельтой») и проблемы с ЖКТ (тошнота, диарея, боль в животе).

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