Что произошло с водителем, который сбил фурой сотрудницу таможни? 19 6.02.2022, 12:07

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За рулем находился 38-летний житель Бреста.

На водителя, который 5 февраля в пункте пропуска «Козловичи» сбил сотрудницу таможни, после чего она скончалась, завели уголовное дело. Об этом сообщает Следственный комитет.

В ведомстве уточняют, что днем 5 февраля 38-летний житель Бреста, который был за рулем седельного тягача Volvo с полуприцепом, на территории таможенного пункта пропуска «Козловичи» наехал на 28-летнюю сотрудницу таможенной службы. Женщина скончалась на месте.

«Следователями с привлечением специалистов УГКСЭ по Брестской области проведен осмотр места происшествия, допрошены подозреваемый и свидетели, назначены судебно-медицинская и автотехническая экспертизы», — уточняют в СК.

На водителя завели уголовное дело по ч.2 ст. 317 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека) Уголовного кодекса.

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