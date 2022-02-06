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Александр Невзовров: Поголовье юродивых в России не уменьшается

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  • 6.02.2022, 9:18
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Александр Невзовров: Поголовье юродивых в России не уменьшается

Москва готовится к очередной проигранной войне.

Известный российский журналист Александр Невзовров прокомментировал видео кремлевских пропагандистов, на котором «стратеги» рисуют план захвата Сувалкского коридора и оккупации Балтии:

— Поголовье юродивых, как видим, не уменьшается. Их дело - «завести».

К сожалению, с ртом полным опарышей и вытекшими глазами, потом, не они лежат на ж-д вокзалах и в цинках, а те мальчишки, которых эти дебилы в очередной раз принесут в жертву «величию» и очередной, бездарно проигранной войне.

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