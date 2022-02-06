Обиженный Лукашенко пожаловался на жесткий разговор с Путиным 6 6.02.2022, 9:33

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Диктатор думал, что россияне будут его свергать.

Лукашенко рассказал о разговоре, который состоялся с Путиным после задержания 33 россиян из ЧВК «Вагнера» на белорусской территории в 2020 году. В интервью пропагандисту Владимиру Соловьеву, Лукашенко назвал состоявшуюся беседу жесткой.

По его словам, он был «очень» обижен, потому что «абсолютно» уверен, что российские граждане прибыли для дестабилизации ситуации в Беларуси. Лукашенко также отметил, что сразу же позвонил президенту России Владимиру Путину, при этом они разговаривали трижды.

«Но чтобы вы знали, когда мы задержали этих ребят, полностью материалы ФСБ передали, с Путиным такой жесткий был разговор», — поделился своими обидами диктатор. По его словам, в тот момент российская сторона не рассказала белорусским коллегам, о том, что «там крот какой-то был».

«Мы начали расследовать, я с Путиным трижды на эту тему говорил. Он говорит: «Подожди, сейчас мы расследуем, давайте вместе с вами, и мы увидим, откуда ноги растут». Это уже через неделю или несколько дней выяснилось», — добавил диктатор.

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