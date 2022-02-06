«С $1500 на руках жить на острове можно с комфортом» 27 6.02.2022, 9:47

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Белорусы рассказали о зимовке на экзотическом Занзибаре.

Есть такой остров в Индийском океане, который ну очень удачно получается на фотографиях. Белый песок, пальмы, ярко-голубое море — так выглядят пляжи Занзибара, куда белорусов пускают с ПЦР-тестами без какого-либо карантина. Отсутствие ковидных ограничений привлекло сюда минчан Светлану и Андрея. Они приехали на Занзибар зимовать и живут в тепле уже три месяца. Правда, впечатления от острова у них противоречивые, пишет onliner.by.

У Светланы большой опыт зимовки в теплых странах: до замужества она успела побывать в Мексике, во Вьетнаме, на Бали. А год назад вместе с супругом съездила в медовый месяц на остров Занзибар. Географически он относится к африканской стране Танзания, которая с начала эпидемии не закрывалась для иностранных туристов (возможно, вы читали про президента — ковид-диссидента, который, по одной из версий, умер от коронавируса).

В этом году Светлана прилетела на Занзибар уже во второй раз. Фото из личного архива

Выбирая страну для зимовки в этом году, наши герои рассматривали Бали, но их отпугнули сложные условия въезда. Решено было снова лететь на Занзибар, где требуют только ПЦР-тест, а также заполненную декларацию о здоровье. Условия въезда со временем усложнились: например, сейчас туристов, прилетающих из стран с высоким уровнем заболеваемости, могут попросить пройти экспресс-тест по прилете за свой счет — около $25.

Светлана и Андрей планировали зимнее путешествие еще летом, а прилетели в Танзанию в конце октября. Перелет турецкими авиалиниями обошелся им в $900 на человека (это билет из Минска туда и обратно с одной пересадкой в Стамбуле). Виза ставится по прилете в аэропорту — за нее супруги заплатили по $50.

Жилье дешевле $100 в сутки лучше не снимать?

Жилье на Занзибаре — это главное разочарование для белорусов. Достойных вариантов, по словам собеседницы, совсем немного. Самая низкая цена за ночь в гостинице — $50.

— Но за эти деньги вам предложат ужасное место. Все будет грязным: пол, стены, полки; простыни и балдахин окажутся желтого цвета и с дырками. Вместо того чтобы охлаждать комнату, громкий вентилятор будет всю ночь разносить пыль. А оценка такого отеля по отзывам на Booking может превышать 8,5, то есть ориентироваться на них не стоит. Я сделала вывод: по фотографиям бронировать жилье на Занзибаре и тем более перечислять залог ни в коем случае нельзя. И меньше чем за $100 в сутки гостиницу лучше не снимать. Дороже — тоже не факт, что все будет супер. Нужно читать негативные отзывы и решать, готовы вы с этим мириться или нет.

Что касается долгосрочной аренды, Светлана рекомендует искать жилье через русскоязычные группы путешественников. Например, в Facebook есть группа Housing Zanzibar, в Telegram также можно найти несколько тематических чатов, которые созданы экспатами.

Ребята нашли свой домик именно таким образом — по рекомендации. За две спальни и гостиную, совмещенную с кухней, платят $750.

Светлана говорит, что это хорошая цена для такого жилья. Ее знакомый снимает небольшую комнатку с аскетичным наполнением за $400, но находится этот гестхауc прямо на берегу моря. Светлане с мужем до океана идти около пяти минут.

— В целом жильем я не разочарована, хотя на фото мелкие детали были подмазаны, в реальности все выглядит хуже. Есть бассейн, в котором мы не купаемся, потому что там плавают мухи. Но больше всего меня бесит, что одно окно неплотно закрывается, из-за чего кондиционер плохо охлаждает комнату (здесь мы все страдаем от жары). И уже три месяца хозяин ничего даже не пытается ремонтировать.

Но еще хорошо, что у нас на окнах стекла. Часто вешают просто сетку, и ты спишь практически на улице. А местные жители встают с рассветом и могут начать громко разговаривать под чужим окном уже в 4—5 утра. Это тоже нужно учитывать.

Электричество пропадает, интернет еле тянет

Помимо аренды, супруги платят за электричество, обслуживание того самого бассейна с мухами, Wi-Fi и вывоз мусора — получается еще примерно $80. Нужно иметь в виду, что электричество на Занзибаре частенько пропадает: иногда на 2—3 часа, иногда — на 15. С интернетом на острове тоже все плохо — мы общались со Светланой урывками, связь периодически обрывается.

— Из-за этого здесь сложно планировать свою работу. Вместе с электричеством пропадает Wi-Fi (который и так очень медленный и постоянно отваливается). Мобильная связь при этом почему-то сильно ухудшается. Когда нет электричества, не работает кондиционер и вентилятор, тогда спать просто невозможно.

Со временем супруги подстроились под эти особенности и наладили свой быт. На Занзибаре Андрей продолжает работать — он инженер-программист. А Светлана учится: хочет стать тестировщиком, а также занимается фотографией. Раньше была дизайнером одежды изо льна. Как рассказывает белоруска, по сравнению с мужем у нее больше свободного времени и она рада, что проводит его в тепле.

Живут супруги на пляже Кивенгва — на Занзибаре всю территорию делят не на поселки, а именно на пляжи. Фаворитами здесь считаются Падже и Нунгви — на последнем особенно красивые виды и приятная прохладная вода, но выбор жилья там совсем небольшой.

— Рядом с нами не самый хороший пляж на острове, но все равно это лучше, чем Черное море. Песок здесь белый, как на фото в интернете, вход чаще всего пологий, купаться очень приятно. Также почти каждые выходные мы ездим в другие локации, активно исследуем остров.

Чтобы всегда быть мобильными, супруги арендуют авто — платят около $250 в месяц. Это очень дешевый вариант, обычно машины сдаются дороже — по $300—400. Искать предложения опять же лучше через чаты экспатов, советует Светлана.

Рыба и морепродукты вместо картошки с мясом

Питаться в кафе и ресторанах на острове дорого, говорит собеседница. Одно блюдо стоит от $12—15 — это паста либо салат, мясо обойдется в $20—25. Супруги чаще всего готовят дома, но, конечно, не яичницу с беконом. Они покупают свежайшего тунца, кальмаров, осьминогов, креветок — здесь все это относительно доступно.

— Но учтите, что рынок выглядит так, как будто он из доисторических времен. Зато на прилавках вместе с мухами лежит только что выловленная в море рыба — она здесь вместо картошки. Первый месяц мы питались, наверное, только рыбой и морепродуктами.

Вообще, здесь классно тем, кто хочет похудеть. Ты питаешься здоровой едой, загораешь, много двигаешься и легко худеешь.

Хозяйством можно себя не утруждать. Супругам несколько месяцев помогала местная жительница, которая за $5 в день готова была браться за любую работу: мыть посуду, готовить, убирать, гладить, ходить за покупками. Правда, в один момент она собрала вещи и уехала на материк без предупреждения. Это нормальное поведение для местных, говорит Светлана.

Про медицинские услуги супруги знают немного. Страховку покупали только на месяц, потом «забили». Прививку от малярии не делали. Был напряженный момент, когда у Светланы с Андреем три дня держалась высокая температура и они подумали, что это малярия. Экспресс-тесты показали отрицательный результат, все обошлось.

С какой зарплатой можно зимовать на Занзибаре?

Если посчитать все расходы, жизнь на острове обходится семье в $3 тысячи. Это траты на жилье, питание, аренду авто и бензин, регулярные поездки по выходным на другие пляжи, где супруги редко снимают гостиницы дешевле $100. Бюджетной зимовку в Танзании точно не назовешь.

— Я иногда спрашиваю у мужа, на что уходит столько денег?! На что-то уходит… Я считаю, что минимальный доход, с которым можно ехать на Занзибар зимовать, — это $1000 на одного. Но лучше, чтобы на руках была сумма $1500 — тогда жить на острове можно с комфортом.

Везде при этом нужно торговаться — если арендуешь жилье, автомобиль или покупаешь экскурсии, рассказывает Светлана. А еще изначально не стоит рассчитывать на высокий уровень сервиса, тогда разочарования будет меньше.

— Первый месяц у меня была эйфория: такая резкая смена картинки. Но со временем многие вещи здесь начинают раздражать и угнетать. Все-таки цивилизованному человеку в Африке тяжело.

— Так, может, возвращайтесь в Беларусь. У нас тут снег, морозы…

— Мы эту тему неоднократно с мужем обсуждали, даже думали о том, чтобы вернуться домой, но все-таки планируем остаться тут еще на несколько месяцев. Для меня лучше жара, чем холод.

Пусть остров и небольшой, за несколько месяцев Светлане с Андреем в Танзании не надоело. Туристы могут съездить на экскурсию к дельфинам, на остров, где живут гигантские черепахи, в национальный парк, где обитают редкие птицы и животные, например красные колобусы (исчезающие обезьяны, которые остались только на Занзибаре). Есть вариант также сгонять в сафари-тур в материковую Танзанию.

А вот самостоятельно ехать на материк — в самый крупный город Танзании Дар-эс-Салам белорусы не советуют. Говорят, там слишком опасно, в отличие от Занзбира, где «как будто все друг друга знают».

— По вечерам здесь часто проводятся пляжные вечеринки, можно заняться сноркелингом или рыбалкой. В общем, развлечений много на разный вкус, скучать точно не придется. Обратный билет у нас в мае, и пока мы никуда не спешим, — делятся планами белорусы.

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