«Я увидел людей, стоящих в огромной очереди за Сергея Тихановского, позвонил приятелю и сказал: приезжай!» 3 6.02.2022, 10:12

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Рассказ белорусского артиста, который теперь работает в Цирке дю Солей.

Мастер спорта по спортивной гимнастике Семен Букин вынужденно покинул Беларусь больше года назад после задержания и 15-суточного ареста. Сейчас он возвращается на работу в самый крутой цирк мира — Дю Солей.

Семен рассказал «Салідарнасці», чем Дю Солей отличается от Белгосцирка, почему в стране не развивается спортивная гимнастика, и о событиях, которые стали причиной его отъезда из Беларуси.

Что не так со спортивной гимнастикой

— Так случилось, что мне пришлось несколько лет работать артистом Белгосцирка, также я был старшим тренером-начальником мужской национальной команды РБ по спортивной гимнастике. Отовсюду ушел, когда понял, что эти сферы у нас, впрочем, как и многие другие, — это путь в бесперспективность.

Не нужно путать художественную гимнастику со спортивной. Основной ресурс художественной гимнастики — это их главный тренер Ирина Лепарская. Развитие этого вида спорта — ее личная заслуга. Она выстроила систему подготовки спортсменок еще со времен Советского Союза, воспитала себе последовательниц, одна из которых Любовь Черкашина.

Поскольку государство помогает очень избранным видам спорта — многие остальные умирают. Так случилось и со спортивной гимнастикой. У нас не было ни зарплат, ни условий, оказались потерянными сразу несколько поколений. Последние громкие результаты были в 2001 году.

Можно еще вспомнить очень спорный чемпионат 2019 года, на который мало кто приехал, поэтому кое-что досталось и белорусам.

Если бы мы сейчас активно взялись за спортивную гимнастику, то первые результаты могли бы получить только в 2032 году. Это очень долгий и трудоемкий процесс.

Цирком руководит силовик и это уже не удивляет

— В Белгосцирке развитие тоже остановилось, более того, на мой взгляд, пошел процесс деградации. Во времена Татьяны Бондарчук белорусский цирк действительно достиг самых больших в своей истории высот. Наши артисты ездили на международные фестивали с очень классными номерами и завоевывали награды.

Бондарчук открыла нам дорогу на самый крутой в то время фестиваль в Монте-Карло. Она помогала развиваться артистам, у нас была своя белорусская программа.

Ну, и само отношение к артистам цирка, как к людям, к профессионалам — Татьяна Николаевна никогда не давала артистов в обиду.

С приходом новой администрации этого не стало. Сейчас белорусский цирк, на мой взгляд, практически уничтожен, осталось только здание. Руководитель — бывший силовик, что уже не удивляет.

Еще будучи в Беларуси, я помогал ребятам-гимнастам делать номер. Потом они предложили его Белгосцирку, но им отказали. Артисты нашему цирку не нужны, поскольку им нужно платить зарплату. Проще составить программу из российских прокатчиков, в том числе и с сомнительной репутацией.

До 2020 года идеологи не вмешивались в работу артистов. Я совершенно спокойно тренировался в байке с Погоней. После августа 2020-го от гимнастов, которые выступали в бело-красных костюмах, потребовали их заменить.

Почему Дю Солей

— Цирк дю Солей — это не просто шоу. Это мегакорпорация, которая состоит почти из 30 шоу. Это как Феррари в сфере циркового искусства.

Есть три формата Дю Солей. Стационарный, когда артисты живут и работают все время в одном месте. Переездной — что-то вроде шапито. Он гастролирует по большим городам и останавливается на период от двух месяцев до полугода.

Я работаю в формате «арена-тур». Мы выступаем на огромных концертных либо спортивных площадках, вроде нашей «Минск-Арены», и переезжаем каждую неделю.

Эта компания предоставляет неограниченные возможности не только цирковым артистам и спортсменам, но и танцорам, музыкантам, операторам, декораторам, дизайнерам, айтишникам, переводчикам — людям многих профессий.

Требования к кандидатам серьезные, но послать резюме и видео может каждый. Если вы их заинтересуете, вас пригласят уже на офлайн-кастинг. Также агенты отсматривают выступления гимнастов, сотрудничают с международными федерациями.

У Дю Солей есть свои заводы, различные производства, где изготавливается все для шоу. Естественно, уровень техники безопасности высочайший. Но если вдруг случается, что кто-то травмировался, шоу останавливается, и пока человеку не окажут помощь, ничего не продолжится. Однажды, когда что-то случилось с артистом, все, и зрители тоже, ждали полчаса.

Кроме зарплаты, нам оплачивают медстраховки, в которые входит даже стоматология. Социальная защита очень хорошая. Нам покрывают затраты практически на все, даже на услуги парикмахеров. Каждые десять недель предоставляют две недели отпуска и билеты в любую точку мира.

Конечно, график работы сложный. К сожалению, он почти не совместим с семьей. Ты живешь постоянно на чемоданах.

Цирк дю Солей несколько раз выступал в Минске, но я тогда еще там не работал. Моя мечта — выступить в Беларуси. В 2020 году, еще до коронавируса и выборов, мы должны были приехать, но тогда выступление отменили.

«Впервые еще в 2016 году я случайно стал свидетелем марша тунеядцев»

— На днях вылетаю в Монреаль, где начнутся тренировки, а после мы снова отправимся в тур по Европе. Беларуси в программе этого тура нет.

Европейские гастроли были остановлены в связи с коронавирусом. В марте 2020-го, отработав два с половиной года, я вернулся в Минск. Был очень сильно возмущен, увидев отношение главы государства к проблеме коронавируса, к врачам и пациентам. Для меня это стало триггером.

Что касается акций протеста, то впервые еще в 2016 году я случайно стал свидетелем марша тунеядцев. Помню, как меня поразило, как силовики разгоняли людей. Я смотрел «Страну для жизни» и мне очень нравился этот дерзкий подход Сергея Тихановского. Но главное, что он показывал правду.

Первый раз я поехал на Комаровку посмотреть, как собирают подписи за Тихановского. Поехал просто из любопытства, не будучи уверенным, что сам подпишусь. Но когда я увидел людей, которые стояли в той огромной очереди, когда разговорился с ними, позвонил приятелю и сказал: приезжай!

С того момента я начал активно следить за всеми событиями, участвовал во всех акциях протеста. Конечно, рассчитывал на то, что благодаря своей спортивной подготовке, смогу убежать, но все равно каждый раз понимал, что могу не вернуться.

Меня задержали в одно из воскресений во время большой облавы. Всех забирали брутально, избивали, распыляли в глаза перцовый газ. Мою куртку пометили краской. Я был в темной одежде и обуви, черной маске на лице и черной шапке. Очевидно, показался им похожим на «экстремиста».

Из Партизанского РУВД нас повезли в Жодино. Там я провел шесть суток, потом еще девять в Могилеве. В шестиместной камере в Жодино нас было 18 человек, в Могилеве нар хватало всем.

В первой камере была пытка без сна, потому что спать в такой тесноте, на полу, на лавках, с постоянно включенным светом, почти невозможно. Никогда не забуду, как в Жодино нас вели по катакомбам в подвале. Всех заставили идти гуськом. Даже мне, спортсмену, было тяжело.

Передо мной был мужчина лет 60, он не мог идти гуськом и пополз на коленях. Охранники кайфовали, издеваясь над нами, подгоняя и избивая.

Тогда я подумал, что на их месте, наверное, легко озлобиться, потому что это не мы, а они сидят в тюрьме, причем постоянно.

Самые приятные впечатления — о людях, с которыми там находился. Все — интеллигентные, с высшим образованием. Среди нас был доцент исторических наук из БГУ, директор компании, замдиректора предприятия по производству медоборудования, журналист независимого СМИ, айтишник, инженер московской компании, который специально приезжал по выходным домой, чтобы ходить на марши.

Все поддерживали друг друга, мы общаемся до сих пор.

Я сам после освобождения уезжать не собирался, продолжал тренировать ребят в частном центре. Однако через знакомых предупредили люди из органов: передали, что на меня готовятся завести уголовное дело.

Больше года я не живу в Беларуси. Уезжал в Украину, но работу нашел в Швеции, где был детским тренером. Как только Дю Солей объявил о том, что восстанавливает программу и гастроли, попробовал вернуться и меня снова взяли.

У меня, как у многих белорусов, случаются психологические качели. Каждый арест человека вгоняет в депрессию. Что можно делать? Писать письма политзаключенным, поддерживать их родных и тех, кто остался в стране.

Вдохновляют люди, которые сидят в тюрьмах, почитайте их письма, там очень много того, что способно поддержать любого.

Я хочу жить и работать в Беларуси. Я много ездил и хорошо представляю, что наша страна, благодаря своему потенциалу, может быть очень крутой.

Мечтаю вернуться домой и сделать свое цирковое шоу.

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