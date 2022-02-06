Британия перебросила в Украину элитный спецназ 5 6.02.2022, 10:22

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Бойцы высшего класса раньше использовались в Афганистане.

Власти Великобритании командировали в Украину более 100 военных высшего класса для обучения украинских бойцов. Об этом сообщила газета Mirror.

Отмечается, что британские спецназовцы будут обучать военнослужащих ВСУ навыкам и техникам, которые могут им пригодиться в случае вторжения России - тактике борьбы с повстанцами, снайперской стрельбе и диверсиям.

По данным издания, переброска элитных войск из Британии осуществлена по той причине, что эти силы больше не присутствуют в Афганистане и необходимы Украине.

"Спецназ Великобритании был переброшен в регион, чтобы помочь и дать совет украинским военным. У них широкий набор навыков, которые, несомненно, будут очень полезны украинским силам", - подтвердил источник газеты.

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