Британия перебросила в Украину элитный спецназ

Британия перебросила в Украину элитный спецназ5
- 6.02.2022, 10:22
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Бойцы высшего класса раньше использовались в Афганистане.
Власти Великобритании командировали в Украину более 100 военных высшего класса для обучения украинских бойцов. Об этом сообщила газета Mirror.
Отмечается, что британские спецназовцы будут обучать военнослужащих ВСУ навыкам и техникам, которые могут им пригодиться в случае вторжения России - тактике борьбы с повстанцами, снайперской стрельбе и диверсиям.
По данным издания, переброска элитных войск из Британии осуществлена по той причине, что эти силы больше не присутствуют в Афганистане и необходимы Украине.
"Спецназ Великобритании был переброшен в регион, чтобы помочь и дать совет украинским военным. У них широкий набор навыков, которые, несомненно, будут очень полезны украинским силам", - подтвердил источник газеты.